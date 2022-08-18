是什么政策驱使像林文清一样的马来人选择为教育移民澳洲？

要点 林文清告诉记者他之所以移民澳洲是希望孩子能够拥有更公平的教育机会。

马来西亚的“固打制”和“新经济政策”对人才外流有何影响？

ANU马来西亚研究所副主任苏颖欣认为性别和性取向也是让越来越多的马来人移民海外的原因。

SBS中文普通话节目前不久在西澳首府珀斯，与今年五月胜选的Tangney选区 议员林文清（Sam Lim）进行了面对面采访。





与全国其他几位胜选工党议员，如穆斯林背景的法蒂玛·佩曼（Fatima Payman）， 越南裔背景的陈莎莉（Sally Sitou）类似，工党议员林文清的多元文化背景与其丰富的职业经历 ，引起了广泛关注。





在这次交谈中，林文清向记者诉说了他选择举家移民澳洲的原因。





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“我个人移民的问题是因为我有三个孩子，两个女儿一个儿子，三个宝贝很重要，我们华人最重要的是教育，我从小没有机会受到很好的教育，然后我就希望可以让孩子受好的教育，因为有好的教育你才能够有好的锁匙，可以开很多的门。 ”





“但是马来西亚大学的制度，他们有国大的，就是你是回教徒，你是马来人的话，政府有一个国大，讲是 70%（招收原住民学生）30%（招收非原住民学生），但是真正实践起来是没有人知道的，没有人告诉你这里有70%或者什么，所以很多人就失去了受大学教育的机会。”



林文清说，自己当时在马来西亚做生意做得很成功，所以就想把孩子送去国外读书。但转而又想，让孩子出去读书，作为家长不在身边陪伴是不行的。经过和太太的一番商量，林文清最终决定把自己和太太也一起送出国，看着孩子们读书。





林文清提到的马来西亚国立大学70比30的招生比例是怎么一回事？澳大利亚国立大学（ANU）马来西亚研究所的副主任苏颖欣解释说，受多元族群和多元语言的影响，马来西亚的教育系统较其他国家来说相对复杂。





“国立大学有一个所谓的‘固打制’（Quota System），其实也有不少华裔的学生他们是上了国立中学的……他们也考了国家的这个高中文凭，可以进到国立大学去，可是因为有这’固打制’的关系，华人能够真的进入国立大学进到他们喜欢的科系其实是比较困难的。”





“然后也有一些案例就是说土著跟非土著的学生，土著学生的成绩可能虽然没有非土著的这么好，可是可以进到比较前的大学，然后非土著的学生就没有这么大的优势，所以大家觉得不公平的地方在这里。 ”



澳大利亚国立大学（ANU）马来西亚研究所的副主任苏颖欣。 Credit: 苏颖欣 适用于马来西亚国立大学的“固打制”是一个怎样的制度呢？苏颖欣解释了这一制度的由来。





“1969年在马来西亚发生了一个华人跟马来西亚土著之间的种族冲突事件，1969年5月13日发生在吉隆坡。在这之后，政府从70年代开始施行了一个所谓的“新经济政策”（New Economic Policy）。 ”





“这个新经济政策就是要扶持以马来人为主的土著在经济上的地位，因为一些人认为华人主导了马来西亚的经济发展，然后非常多的土著马来人都还在底层。”





苏颖欣介绍说，这个政策的目的是要扶持马来西亚土著人成为中产阶级，而做法就是在教育、商业、房产等各个领域使用“固打制”以让土著马来西亚人可以在各个方面获得优惠，而这些优惠政策是包括华裔马来人在内的非土著马来人没有办法得到的。





从70年代以来，土著政策基本上是所有的政党都一直在推动的政策。





虽然这个扶持土著马来人的优惠政策对底层的华裔和印度裔等其他族裔的马来西亚人来说是不公平的，但苏颖欣认为，这一政策确实扶持起了一批生活在底层的马来西亚土著。





“的确在这个政策之后，其实真的就扶持了非常多原本是在底层、在乡村的土著马来人成了中产阶级。当然这个是以种族为基础的扶弱政策，我们可以讨论它的合理性，不过的确也有经济学家觉得是有必要，但也有很多人觉得扶弱政策不应该以种族为基础。 ”





澳大利亚现任外交部长黄英贤（Penny Wong）和联邦议员林文清都是出生在马来西亚的华裔移民。据马来西亚当地媒体的报道，2016年，马来西亚时任内政部长哈米迪（Ahmad Zahid Hamidi）称，在2006至2016年的10年里，共有56，576名马来西亚人放弃了他们的公民身份，其中约有90%的人来自华裔社区。





这一比例与2016年澳大利亚人口普查的数据十分类似。根据澳大利亚统计局2016年的统计数据，有62.3%的出生于马来西亚的移民为马来西亚华裔，只有14%的移民为马来西亚土著。



2016年澳大利亚人口普查数据 Credit: Home Affairs 苏颖欣向我们解释了为什么越来越多的马来西亚华裔选择移民海外。





“其实是越来越多的马来西亚中产阶级选择到国外定居……他们选择来到澳洲的原因之一，当然就如刚才我提到的这个土著政策有关系，所以我们也看到像Sam Lim他也是华人。所以在经济上、在教育上可能碰到的这些比较不公平的政策就觉得需要移民到国外，不过还是以中产阶级为主。”





除了种族原因之外，苏颖欣认为性别和性取向的原因也趋势越来越多的马来西亚人移民海外。





“像马来穆斯林他们需要面对回教法，所以这就跟澳洲很不一样，马来西亚的法庭有Civil Law（民法）和Sharia Law（回教法）的区分，而马来穆斯林他们必须在回教法庭的掌管之下。”





去年，一位成功的夸性别马来西亚穆斯林女性企业家Nur Sajat，因穿着女性服装出席宗教活动而被指控，如果罪名成立，她将面临最高三年的监禁或罚款。之后，这位跨性别女企业家Nur Sajat逃到了悉尼，在澳大利亚寻求政治庇护。



马来西亚跨性别企业家Nur Sajat于2021年逃离了以穆斯林人口为主的马来西亚后在澳大利亚寻求庇护。 Source: AFP / -/AFP via Getty Images 苏颖欣认为，除了种族原因，澳大利亚在性别和经济上的开放态度都是吸引马来西亚移民的原因，而且从地理位置上看，澳大利亚离新加坡和马来西亚都很近也是吸引移民的原因之一。





和林文清一样，选择举家移民到墨尔本的Cindy Xiao一家也有着同样的对教育的考虑，同时，Cindy的先生因为是华裔而很难在马来西亚的国有企业中被提拔也是他们选择移民的原因。





“来澳洲的最主要原因其实是想给两个小孩一个好的教育，特别是在上大学的时候，就是可以进到他们想读的科目，或者他们想去的大学。”





“另外个原因就是因为我老公是在所谓的国企，也就是跟政府挂钩的那些公司里面上班。当你升到一定的职位，就是所谓的高层那边的时候，他们还是希望你是马来人，或者至少是穆斯林。我先生是到了一定职位过后想要再往上升的时候，最终他生升不了，不是因为他的能力问题，而只是因为他的宗教信仰问题，所以这也是（移民澳洲的）一个原因。”





目前正在马来西亚工作的药剂师江晋萾正在为移民澳洲做准备，如果能顺利通过澳大利亚的药剂师职业认证考试，江晋萾一家将会通过技术移民的途径申请澳洲签证。





在谈到为什么想要移民澳洲时，江晋萾也不约而同地提到了教育问题。同样，江晋萾也提到了马来西亚的“固打制”，她认为这个制度也让马来本土学生在学习上遇到了一些挑战。



江晋萾 Credit: 江晋萾 “进入马来西亚大学的某些科系，比如我朋友读的兽医（专业）……因为他们有‘固打制’，所以每个科系要有多少比例以上的人是马来人，剩下的一些才分给华人和印度人。”





“所以他们（马来本土著）不需要考到很好的成绩就可以被吸收进来，过后他们会面对一些学习上的障碍，在他们进入第三年第四年学习比较高深的内容时，他们就面对问题了。我希望我的孩子以后不要再面对我们这样的情况。”





马来西亚国会最迟将于明年七月解散，这也意味着五年一次的全国大选近在咫尺。马来西亚总理沙必里（Ismail Sabri Yaakob）也表示不排除提前举行全国大选的可能性。第15届马来西亚大选是否会让现有的制度有所改变，我们拭目以待。





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