【空中汽车诊所】夏天公路旅行 您的爱车需要哪些调整？

在本期《空中汽车诊所》听众热线节目中，汽车专家路易和听友们聊了聊夏季汽车保养的相关问题。





路易表示，在气温上升之后，首先应该对汽车的动力系统进行调整和维护。





夏季温度上升之后，汽车整体动力系统散热压力变大。 如果发动机“开锅”那么很有可能就会在路上“趴窝”，所以要注意一下冷却液的余量以及参考保养手册来确定要不要更换冷却液。





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高温也会导致变速箱过热，特别是一些采用干式双离合的车型，良好的开车习惯和及时按时的保养也是非常必要的。





路易表示，最好考虑选用粘稠度较高的机油。这是因为在高温下，粘稠度较高的机油更能充分保护汽车的零部件。





当然，气温并不是选择机油的唯一标准，还是要根据车辆说明书和汽车车况，选择适合的机油。





另外，夏季开车，刹车过热会直接影响行车安全。特别是高温状况下刹车系统散热也会受到影响。要及时检查刹车片的厚度，刹车油是否需要更换。





热胀冷缩同样会影响轮胎。可能冬天轮胎的胎压已经不适合澳洲炎热的夏天了，我们需要根据厂商建议的胎压及时的进行调整，既可以保障行车安全又有利于行车经济性。





除此之外，根据您的实际需求，您还需注意空调、汽车膜的调整。





在本期节目中，听友们还咨询了汽车保养的具体内容，如机油更换的频率、汽车转速表异常、仪表盘不工作、启停系统失灵等问题，路易均做了详细解答。请您点击收听完整内容。





《空中汽车诊所》听众热线节目逢每月第一个周一上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询问题。





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