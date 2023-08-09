在澳大利亚作为一名宠物猫主人需要负什么责任？

猫在世界各地的文化中都很普遍。猫在埃及神话中受到崇敬，并通过从美国懒惰卡通猫加菲猫等标志性的角色到无处不在的日本 Hello Kitty的形象而受到流行文化的欢迎。





除南极洲外，澳大利亚是世界上唯一没有本土猫科动物的大陆。





但三分之一的澳大利亚家庭养有宠物猫，估计相当于超过530万只宠物猫。





然而，作为天生的猎人，澳大利亚的户外宠物猫对本土野生动物构成了威胁，受到威胁的生物包括郊区花园中常见的鸟类、蜥蜴和青蛙。





研究人员估计，每只漫游的宠物猫每年会杀死约 186只动物，而它们的主人往往没有注意到。





除了宠物猫对澳大利亚野生动物的影响之外，数百万只野猫也在澳大利亚各地漫游。





莎拉·莱格 (Sarah Legge) 是查尔斯·达尔文大学野生动物保护教授兼生物多样性委员。





过去30 年来，她一直致力于澳大利亚的生态保护问题，包括研究猫对野生动物的影响。





莱格教授解释了宠物猫和野猫之间的区别。





“每个人都熟悉被饲养和照顾的宠物猫，但在澳大利亚我们也有野猫，这些猫不依赖于人类而生活。大多数野猫生活在远离城镇的灌木丛中，但有生活在城镇或城镇边缘的猫的一个群体，这种野猫有时被称为流浪猫。”



Cats make great companions and will happily let you live beside them. 野猫给澳大利亚野生动物造成了巨大损失，导致多种野生动物物种灭绝。





“猫于1788年随第一舰队首次被引入澳大利亚，包括珀斯和霍巴特。它们很快就遍布整个大陆。野猫是导致超过100种动物灭绝的罪魁祸首。 时至今日，二十种本土哺乳动物面临灭绝的风险，而猫科动物仍在造成种群数量下降。”





如果我们综合考虑宠物猫和野猫对澳大利亚独特野生动物的影响，每天猫都会杀死超过310万只哺乳动物、180万只爬行动物和130万只鸟类。





莱格教授表示，猫科动物这种惊人的捕食水平可能会为更多的本土野生动物物种敲响丧钟。





“如果我们不加强对猫的管理，我们将在未来几年和几十年内看到更多澳大利亚本土物种的灭绝。所以我们知道野猫是一个问题，但事实上宠物猫也会影响野生动物，因为即使它们是由主人喂食的，但大多数宠物猫都被允许在外面闲逛，它们仍然捕猎猎物，捕猎是猫的天性，而宠物猫平均只把它们杀死的五分之一的动物带回家， 事实上，有些宠物猫从来不会带任何猎物回家。”



Feral cat in arid South Australia. Credit: Hugh McGregor 那么，在澳大利亚成为一名负责任的猫主人，你到底要做什么？





莱格教授表示，每个猫主人都可以采取几项关键行动，以帮助保护宠物猫和野生动物的安全。





“减少宠物猫对野生动物影响的最佳方法是负责任地饲养宠物，这意味着，让你的猫注册并植入微芯片，这样如果它逃走了，可以很快归还给你； 让你的猫绝育，这是为了阻止太多被遗弃的猫的出现，另外，让你的猫呆在室内或安全的户外的猫活动区域。”





莱格教授解释说，把猫养在家里可以让当地的野生动物繁衍生息，作为一个负责任的猫主人可以带来很多好处。





“如果你能做到所有这些事情，你不仅可以保护野生动物免受你的猫的伤害，还可以保护你的猫免受狗、汽车、疾病以及它们在外面活动时面临的所有其他风险的伤害。 ”



Impacts of urban cats in Australia. Threatened Species Recovery Hub. Note the estimate of the pet cat population shown in this poster (4.9 million) has been surpassed; recent surveys put the figure at 5.3 million. 如果您拥有一只宠物猫或正在考虑养一只，定期去看当地的兽医将有助于保持您的猫的健康和快乐。





兽医加内特·霍尔（Garnett Hall）博士是澳大利亚兽医协会西澳大利亚分会主席。





他说兽医应该是猫主人健康信息的主要来源。





“确保你找到一位兽医为你的宠物进行年度健康检查、疫苗接种、驱虫和任何所需的医疗计划。生物学可能很复杂，猫可能患有牙科疾病、肾脏问题、心脏问题、关节炎、皮肤病和很多很多其他问题。尽快发现并解决这些疾病总是最好的，而做到这一点的最好方法就是与当地的兽医建立良好的关系。”





霍尔博士解释说，如果宠物猫在户外闲逛，它可能会面临猫打架、受伤和疾病的风险。





“猫经常互相打斗，造成很多严重的伤害，并且极易感染FIV等疾病和遭遇交通事故。猫和野生动物不是一个好的组合。猫是天生的杀手，我们从它们的游戏行为中可以看到这一点。它们喜欢追逐、猛扑和撕咬。在家庭环境之外，这些行为很快就会变成高效而致命的狩猎，它们的食物变成了鸟类、蜥蜴、青蛙和其他野生动物。”





这就是为什么让你的宠物猫呆在室内很重要，霍尔博士说，除了成为好伙伴之外，将你的宠物猫视为家庭的一部分也很重要。





“将宠物猫视为家庭的一部分。就像我们一样，它们需要安全的家庭环境、定期健康的膳食、良好的医疗保健，包括疫苗接种和寄生虫控制、精神刺激和大量的爱。”





莱格教授解释说，根据您在澳大利亚居住的地方，有关饲养宠物猫的法律有所不同。





“因此，关于宠物猫管理的法律是由各州和领地制定的，但实际的宠物猫管理是由地方政府执行的，地方政府也可以出台自己的额外法律，因此他们可能会坚持，例如，所有当地的猫都被绝育，或者某个特定郊区的所有猫都需要被收容，这意味着法律会根据你居住的地方而有所不同。”





莱格教授建议，了解当地法律的最佳方法是访问当地市政府的网站。





许多地方政府都对绝育计划或免费微芯片计划提供补贴，以鼓励负责任的宠物饲养。





莱格教授表示，成为一名负责任的宠物猫主人有很多好处。





“因此，如果我们都能采取负责任的宠物饲养的做法，这意味着我们可以享受我们的宠物猫的陪伴，因为它们是很棒的伴侣，同时我们也可以享受细尾鹪鹩和小蜥蜴以及所有其他本土野生动物来访我们的花园。”



