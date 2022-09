【安居澳洲】孩子18岁之后要做什么？

根据法律,澳大利亚人在18岁时被视为成年人。





澳大利亚青年法律部的高级律师凯特·理查森 (Kate Richardson) 从法律角度概述了到达该年龄段可能会发生的变化。



在澳大利亚,年满18岁并成为成年人,实际上意味着你的父母或监护人不再根据法律对你承担养育责任。作为一个成年人,你是独立的。所以,这意味着你要对自己和你的行为负责。当你未满 18岁时,在某些情况下,该儿童或青少年的行为能力是受到法律限制的。 Kate Richardson, Senior solicitor at Youth Law Australia

在澳大利亚,18岁是赌博和购买香烟的法定年龄,也是购买酒精的法定年龄。





但是,根据您居住的地方的不同规定,对18岁以下的人在私人场所饮酒的规定可能会有所不同。





Cultural and family practices may vary, but generally in Australia the 18th birthday makes the list of milestone celebrations, followed by one’s 21st and 30th. Credit: Getty Images/BFG Images “在有执照的场所购买或饮酒的法定年龄是 18 岁。一般来说,18 岁以下的人在私人场所饮酒是违法的。私人场所指的是在自己家里,也可能是在别人的家里。除非酒精是由父母或监护人提供的,或者是由父母或监护人许可的人提供的。不同的州和领地之间存在一些细微差别,尤其是在私人场所的成年人监督下饮酒方面。”





史蒂文·罗伯茨 (Steven Roberts) 是莫纳什大学教育与社会正义教授。





他擅长的研究领域之一是年轻人向成年期的过渡所经历的问题。





他说,如果父母担心孩子有饮酒的风险,最好是对孩子进行风险教育,但他们也需要实际一点。





“我认为,一个关键的建议是不要在禁欲问题上过于严厉。例如,饮酒在澳大利亚文化中根深蒂固,非常正常。强加一种完全禁止参与文化中如此根深蒂固的做法也没有多大意义,尤其是在法律允许年轻人这样做的情况下。”





罗伯茨教授建议,父母要以身作则,包括负责任地饮酒,来支持孩子过渡到成年。





“所以,比如调整自己的节奏,公开讨论饮酒所带来的愉悦,以及饮酒过多带来的的社会和健康后果。父母可能还想和他们的孩子谈谈,想办法在孩子的朋友圈子中让他们互相照顾,这样他们就可以培养同伴群体的尊重和关怀的规范。我认为在这个重要人生阶段进行适度的理解以及沟通是非常关键的事情。”





一个成年的孩子会影响一个家庭获得社会保障福利的机会。





澳大利亚服务部总经理汉克·仲跟( Hank Jongen) 以家庭税收福利为例,这个福利有两部分的支付,帮助父母支付抚养孩子的费用。





“A是为每个孩子支付直到他们完成 12 年或同等资格的费用。付款的另一部分是家庭税收福利B,这是以家庭为单位支付的款项。通常,取得这个福利的资格由最小的孩子决定。但是,根据个人家庭情况的不同,决定了家庭可以领取A部分和B部分福利的时间长短,但两者是分开评估的。”



Meeting an income test is among requirements to get the Family Tax Benefit. Credit: Getty Images/Traceydee Photography 当个人年满 18 岁时,一个直接的变化是该个体有资格自行申请经济援助。





“通常为 24 岁以下的年轻人主要得到的是青年津贴。为了获得青年津贴,您必须全日制学习经批准的课程,或者您必须在澳大利亚学习。此外,如果您 18 岁,并且正在寻找工作,那么您可能仍然有资格获得青年津贴,但作为求职者而不是学生。”





虽然从法律上讲,18 岁的人是独立的,但在评估付款资格时,他们仍然可以被视为受抚养人。



一个主要的误解是,人们没有意识到,一旦孩子年满 18 岁,并且正在考虑他们是否有资格获得青年津贴,孩子需要自己申请,而不是父母帮助他们申请,即使父母收入测试仍然适用。无论是作为全日制学生还是作为求职者,他们在22岁之前仍被视为受抚养人。这意味着我们在评估津贴资格时会考虑父母的收入。 Hank Jongen, General Manager of Services Australia

为了申请适合自己需求的支持,钟跟先生建议年轻人创建他们的在线 myGovaccount账户。





“我强烈鼓励任何 18 岁的人:第一步是访问 myGov,第二步是创建一个 myGov 帐户,然后使用这些信息以引导您前往可以在线提出得到津贴的最佳位置。如果英语是您的第二语言,并且您需要一些帮助,您可以拨打 131 202 给我们打电话。我们提供 200 多种语言的免费口译服务。”



Young people aged 16 to 24 doinga full time Australian Apprenticeship may be eligible for Youth Allowance. Credit: Getty Images/JohnnyGreig 罗伯茨教授说,考虑到与上一代相比,社会规范和经济条件发生了变化,澳大利亚年轻人向成年过渡是一个渐进的过程。



基本上,简而言之,找到一份全职工作,离开家庭开始独立生活,开始建立一个自己的家庭,在过去的 30 到 40 年里,所有这些事情对于那些18岁的人,甚至 21 岁的人来说已经变得越来越不普遍了。基本上,很多人在 20 多岁,甚至 30 多岁之后,才会做这些标志着成年的事情,这很常见。最后,我认为,需要强调的是,越来越多的年轻人不仅推迟做这些人生大事的时间,甚至拒绝做这些事。 Steven Roberts, Professor of Education and Social Justice at Monash University

Hitting the 18-age mark is not always necessary to do certain things under the law.



Prof Roberts says there are growing numbers of young people who not only delay the attainment of social markers, like getting married, but reject them altogether. Credit: Getty Images/FatCamera 理查森女士说,按照法律规定,做某些事情并不总是必须达到 18 岁。





“一些例子包括,你不一定需要年满 18 岁、就可以发生性行为、有工作、拥有自己的银行账户、同意接受治疗、离开学校、离开家、被指控甚至在没有父母或监护人的情况下获得免费的法律建议。”





在澳大利亚,有一些法规定义了年轻人可以做某事的年龄。





在其他情况下,这可能取决于他们的能力和他们所处的情况。





理查森女士说,她始终建议根据个人的具体情况检查适用于个人的事情。





“例如,如果医生认为他们可以理解治疗的优点和风险,则可以同意 18 岁以下的年轻人接受治疗,而在做出这个决定时,医生会考虑许多不同的因素。在某些情况下,18 岁以下的年轻人可以在未经父母或监护人许可的情况下获得护照。并且还有很多特殊情况,所以我们建议年轻人寻求法律建议,看看是否有适用于他们的建议。”





你可以通过每个州和领地的法律援助委员会和青年法律服务部找到概述法律规定的青年人权利的资源。