在澳洲成为一名华人巴士司机是什么体验？

上个月，新南威尔士州数千辆巴士停止服务。新州巴士工会表示，此举是缘于司机短缺，私人运营商临时调整时间表所致 。





自去年4月起，新州州政府巴士服务（State Transit）停止运营，而华人Dennis，正是经历了新州巴士服务从公营至私有化转变的司机之一。





如今， Dennis 是隶属于悉尼Willoughby Depot的一名华人巴士司机，该站点目前由私营公司Busways运营。





自新冠大流行起，Dennis从式微的旅游业中抽身，从事交通运输行业已两年有余。





他称，“其他州不清楚，新州现在所有的巴士服务都已经私有化了。”



圣诞巴士 Credit: 受访者供图 Dennis与SBS普通话节目组的记者分享了与乘客间的一些互动故事，并称发现华人乘客们大多较为害羞。





他鼓励大家有不清楚的地方大胆问司机，以免坐过站。“你第一次坐这条线路，不清楚哪一站下，完全可以告诉司机，让其提醒你哪个站下......毕竟手机上（地图）有时候有延迟。”





而对于英文表达较弱的群体，他建议打开地图，“司机不能碰手机，你可以拿手机给司机看要在哪里下车。”





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