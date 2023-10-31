【正在行动】您对澳洲总理阿尔巴尼斯访华有哪些展望？

总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）将于11月4日至7日访问中国，届时他将与中国国家主席习近平和总理李强举行会谈，还将出席在上海举行的中国国际进口博览会。
阿尔巴尼斯此行正值时任总理惠特拉姆（Gough' Whitlam）历史性访问中国50周年，也是澳大利亚领导人自2016年以来首次访华。
去年联邦政府换届后，中澳关系开始谨慎解冻。
堪培拉大学教授研究员米歇尔·格拉坦（Michelle Grattan）在一文中写道，双边关系的解冻在很大程度上得益于中国对其更广泛外交政策利益的认识，而去年的政府换届则极大地促进了这种重新调整，澳中双边关系正在迅速恢复常温。
但是，考虑到中美紧张关系、台湾问题、中国对太平洋小国的讨好以及事态变化的速度，总理阿尔巴尼斯和外交部长黄英贤仍然保持谨慎。他们热衷于表示，政府将在必要时与中国持不同意见，并始终以澳大利亚的国家利益为重。
阿尔巴尼斯总理访问中国期间将讨论的议题包括经济领域的合作、气候变化和两国人民之间的联系等。
贸易部长唐·法雷尔（Don Farrell）将陪同总理访华。唐·法雷尔为解除贸易限制做了大量细致的贸易谈判工作。
阿尔巴尼斯在10月22日周日启程访问美国之前对记者说：“我们必须稳定与中国的关系。拥有稳定的关系符合澳中两国的利益，也符合世界的利益，而这正是此次访问的意义所在。”
当被问及是否希望习近平访问澳大利亚时，阿尔巴尼斯说，“我们将就此进行讨论”，并指出习近平曾多次访问澳大利亚。
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SBS Chinese
31/10/202324:45
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