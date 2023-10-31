总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）将于11月4日至7日访问中国，届时他将与中国国家主席习近平和总理李强举行会谈，还将出席在上海举行的中国国际进口博览会。





阿尔巴尼斯此行正值时任总理惠特拉姆（Gough' Whitlam）历史性访问中国50周年，也是澳大利亚领导人自2016年以来首次访华。





去年联邦政府换届后，中澳关系开始谨慎解冻。





但是，考虑到中美紧张关系、台湾问题、中国对太平洋小国的讨好以及事态变化的速度，总理阿尔巴尼斯和外交部长黄英贤仍然保持谨慎。他们热衷于表示，政府将在必要时与中国持不同意见，并始终以澳大利亚的国家利益为重。





阿尔巴尼斯总理访问中国期间将讨论的议题包括经济领域的合作、气候变化和两国人民之间的联系等。





贸易部长唐·法雷尔（Don Farrell）将陪同总理访华。唐·法雷尔为解除贸易限制做了大量细致的贸易谈判工作。





阿尔巴尼斯在10月22日周日启程访问美国之前对记者说：“我们必须稳定与中国的关系。拥有稳定的关系符合澳中两国的利益，也符合世界的利益，而这正是此次访问的意义所在。”





当被问及是否希望习近平访问澳大利亚时，阿尔巴尼斯说，“我们将就此进行讨论”，并指出习近平曾多次访问澳大利亚。





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LISTEN TO 【正在行动】您对澳洲总理阿尔巴尼斯访华有哪些展望？ SBS Chinese 31/10/2023 24:45 Play

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