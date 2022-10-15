【闲话澳洲】春天种什么蔬菜好呢？

很多移居到澳洲的华人在买了大房子后，都会充分利用后院闲置着的空地种点花花草草和瓜果李蔬。由于新冠大流行病的爆发和前一阵蔬菜价格的飞涨，越来越多的澳洲华人在自家后院搭建菜地，投身到种菜的行列，期待做到真正的自产自收，实现全家人的蔬果供给。





在熬过了一个漫长阴冷的寒冬之后，我们终于迎来了春暖花开的日子。《荀子·王制》中有“春耕、夏耘、秋收、冬藏，四者不失时，故五谷不绝而百姓有馀食也。”一说。那么，这个春天我们到底该种点什么蔬菜好呢？





本期的《闲话澳洲》栏目，我们为您请来了墨尔本种菜博主袭小厨。她与我们分享了一下其独到的种菜心得。





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其实，我们得根据每个人所居住地区的气候情况、不同蔬菜的生长习性，以及特定的生长期来决定到底各种不同的蔬菜适不适合在这个春天来种。





根据袭小厨的介绍，由于澳洲占地面积比较大，各个地区所处的气候带不一样，所以适合种的植物也就不同，那我们种菜也要根据不同地区所在的气候条件来决定种什么，也就是说要因地制宜，这是种植成功与否的首要条件。以下内容以问答形式呈现。





1.澳洲的气候可以分为几种类型？





澳洲的气候类型由北向南可分为五种。





第一种是澳洲最热的地区Tropical Region，大部分是分布在最北面的，像北领地的达尔文、西澳的布鲁姆Broome，还有昆士兰的Townsville汤斯维尔和东北海岸地区，这些是热带地区，这些地方夏季湿热，冬季温暖，而且降雨量很大。





第二种气候类型比热带温度略低，主要有昆士兰的布里斯班、新州的拜伦湾Byron Bay,这是亚热带气候Subtropical Region，这些地方夏季也是湿热，而且降雨量也很大。





第三种气候类型较炎热地区Hot Region，地理位置大部分位于澳洲的中北部地带，这地方属于沙漠干旱地带。居住人口很少。





第四种和第五种是人口比较多的那些城市和地区了。





第四种是温带 Temperate Region，位于澳洲中南部地区，像悉尼、珀斯、阿德莱德，都属于温暖地区的，全年有5-8个月的时间高于15度。





第五种就是凉爽地区Cool Region，全年5个月甚至更短的时间是温度高于15度的，这包括了塔斯马尼亚、堪培拉、墨尔本、以及维州的Bendigo和Ballarat一带。





2. 如果按照蔬菜的不同种类来分的话，澳洲的不同地区可以种什么蔬菜呢？





我把蔬菜的类型分为叶类、瓜果类、根茎类、豆类和香草类。





第一种是叶类蔬菜。除了最热的热带地区以外，澳洲所有地区在春天都能种的蔬菜有：卷心菜 cabbage、韭菜、芦笋、叶用甜菜（牛皮菜）、西芹和生菜（做沙拉用的嫩生菜叶）。还有一些叶类蔬菜在凉爽地带和温带能种，但在热带，亚热带和干旱的中部沙漠地带在春天就不建议种了，如羽衣甘蓝Kale、韭葱Leek、春莴笋、菠菜，因为这些叶类蔬菜在温度升得快的地区很容易直接抽薹开花，所以它们只适合在比较凉爽的地方种。





第二种是瓜果类的蔬菜。这是一个大类，也是春种的主要项目，因为很多瓜果类的只能是春夏季节种。这个类别可以再细分为瓜类和果类。我们常种的瓜类蔬菜有：南瓜、黄瓜、丝瓜、佛手瓜、苦瓜、还有一种角瓜（也叫西葫芦），还有两种水果——西瓜和甜瓜在除了热带地区以外的其它地区的春天都能种。如果是在像墨尔本这样比较凉的地方，建议不要等太晚，10月11月份就可以播种了，因为这些瓜类的生长期很多在4个月以上，冷凉的地区种的晚的话，没等瓜成熟，天就转凉了。





春节特别适合种的果类蔬菜有：辣椒、青椒、茄子、西红柿、玉米，其中，玉米是在澳洲无论了哪个地区都适合春季种的。辣椒、青椒和茄子可以在除了热带以外的其它地区种植。西红柿在热带和亚热带都不适合在10月份以后种，因为那个时候当地天气比较热，所以，在这两个比较热的地区建议早点种，冬末的时候6月7月播种为好。





第三种是豆类的蔬菜。春天，我们在热带以外的其它地区可以种的豆角类的蔬菜有：四季豆，长豆角（又称豇豆）和花生。但是，不建议大家种喜欢冷凉类的蔬菜，比如豌豆，荷兰豆和蚕豆这类的。这些豆类在大部分地区一般比较适合夏末和秋季种，但是，住在墨尔本和塔斯马尼亚这些凉爽地区的人们可以在春天种植所有的豆类。





第四种是根茎类的蔬菜。我很建议大家试着种一下山药、芋头和生姜这三种根茎类的蔬菜，因为它们在澳洲卖得很贵，而且山药很难买到，而且这几种根茎类的蔬菜都喜欢温暖的气候，所以，春季夏季很适合种，特别是墨尔本这样比较冷的地区，要种就要春天种，夏天种的话就来不及收了。这是因为这些蔬菜得生长需要一定的高温时长，要保证超过15度的生长期达到5个月才行。





最后一类是香草类的蔬菜，也是很实用的一类，不需要很大的地方，种在花盆里就行，既美观又能在做饭时随时取用。适合春天种的香草有：罗勒、香菜、小葱、莳萝、欧芹、迷迭香和薄荷。这里特别提一下罗勒，这是和玉米一样、少有的在澳洲所有地方温暖的春夏季都适合种的。我夏天会把罗勒种在西红柿旁边，和西红柿搭配着来种，这样，可以使西红柿长得更好，结果更香，还有防虫的效果。





3. 最近悉尼和墨尔本似乎都是春雨绵绵的天气，尤其悉尼，还面临着山洪暴发的危险，这样的恶劣天气适合蔬菜的种植和培养吗？我们需不需要给家里的菜园盖上一层遮雨棚之类的呢？





确实，这种连雨天，有时还伴着大风，非常不适合种菜，特别是刚播种时，刚长出来的小苗。而且苗比较小的时候，很容易被蜗牛鼻涕虫吃掉。所以，我一般是先育苗，再移栽，春天在室内育苗，我会用一些育苗盘或者小花盆，在室内找个位置播种育苗，等到小苗长得够大了，或者室外天气好了，温度够高了，再移栽到室外的菜床或种植箱里去。一般在我这里的墨尔本，9月和10月是育苗的时期，11月，是移栽到室外的时期，有时候想种一些辣椒和黄瓜，我育苗比较晚的时候，12月初再移栽出去，也是可以的。如果您是住在比较暖和的地方，那么，您可以比我说的时间提前移栽出去。但是，至于遮雨棚，我没用过，因为一般移栽到室外的大苗就不怎么怕大风大雨了。在夏天最热的1月份，有时候需要遮阳棚，有的蔬菜在烈日暴晒的情况下会打蔫儿，所以，有人会买块遮阳布，搭一个遮阳棚。





4. 说到种菜，土壤也很重要，毕竟它是蔬菜赖以生存的基质。澳洲的土壤有哪几种？种菜应该种在哪种土里好呢？





澳洲的土壤，一般可以分为三类：沙子、粘土，还有淤泥。这三种土中，沙子，无法固定营养，也很难使植物扎根。粘土，虽然植物可以扎根其中，但是由于密度太大，无法透气透水，也没有营养。最适合种植的是淤泥，这是介于前两者之间的一种颗粒大小适中的土，如果在其中添加足够的有机物，培养有益微生物菌，就会成为适合家庭种植的有机种植土。如果是不经过处理的，我们在后院挖一挖，在挖到20公分以下，一般都是那种黄泥粘土，有时是黄粘土中间夹杂着淤泥的那种土，既没有什么有机成分，也不疏松透气，所以不适合种植。我们想在家里的后院种点花花草草或者蔬菜水果，最好是选择有机质含量丰富。这样的土壤才能保住营养，才既适合植物的根部扎根，又能提供足够的养分、空气和水。所以，我觉得要想获得适合后院种植的土，有两种方法。





一是直接购买种植土。如果是小范围的种植，那么，您可以用花盆或者小种植箱，购买成袋的potting mix 或 garden mix，如果是比较大的菜床，可以去Garden Supply 按照立方米购买种植土，一般会有几个级别和分类，比如，premium garden soil 或 适合种植蔬菜水果的premium vegetable garden soil。这种一般是70到80澳元每立方，还可以付运费，让卡车帮你运送到家。这种方法简单直接，节省时间，但是要花费成本。





另一种方法就是如果您不想买土，想直接在自家后院的地上开辟一块菜地种植，那么，您就要往土地里加一些有机物，比如，花园草屑、碎木屑、厨余，记得要多使用酵素来浇灌土地，这是为了改良土壤，使原本贫瘠的生土变得肥沃，适合种菜。这样做的好处就是省钱，但是您恐怕需要一段时间来完成土壤的改良，一般两三年以上才能完成。





5. 各地的土壤质量也存在很大差异。根据麦考瑞大学VegeSafe项目多年来的采样结果分析，悉尼部分地区土壤中的含铅量超标。悉尼市中心、Burwood 、Ashfield等区域采集的土壤中60%铅含量超标。皇家墨尔本理工大学副教授苏紫·里克曼（Suzie Reichman）也曾披露，在墨尔本所检测的家庭菜地有20%的土壤中铅含量超标，会对人体健康造成危害，一些社区公共园地的土壤有8%是铅含量超标的。麦考瑞大学研究员辛西娅·艾西（Cynthia Isley）博士的话提醒，在污染严重的地方种菜种花要采取预防措施，例如抬高菜床。对此，您怎么看？您有什么好招吗？





麦考瑞大学VegeSafe研究人员欢迎澳大利亚所有州和领地的人们提供所在地区的土壤样本。他们将进行土壤金属含量测试，出具土壤分析报告，并针对金属含量超标的情况给出下一步建议。





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