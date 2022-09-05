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【空中汽车诊所】车借朋友 自己再开为什么感觉和此前不同？

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Car Driving Concept. Driver Shifting To Drive Mode. Hand on Transmission Stick Closeup

Credit: element envato

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Published 5 September 2022 at 10:37am, updated 3 hours ago at 10:46am
By Lu Yi, Jason Liu
Presented by Lu Yi, Jason Liu
Source: SBS

为什么汽车在电池没电或断电、或借给朋友开后，车主自己再开感觉和以前很不一样呢?

Published 5 September 2022 at 10:37am, updated 3 hours ago at 10:46am
By Lu Yi, Jason Liu
Presented by Lu Yi, Jason Liu
Source: SBS
在本期《空中汽车诊所》听众热线节目中，汽车专家路易和听友们聊了聊汽车自适应学习功能的话题。

路易表示，不少汽车在电池没电或断电后、或者借给朋友开后，车主自己再开感觉和以前很不一样，往往是因为行车电脑（ECU）复位，丢失了自适应学习的数据（包括驾驶员的驾驶习惯）所致。

行车电脑处理车辆传感器信息，如汽车燃油比、胎压监测数据、油耗监测数据、ABS防抱死系统、定速巡航系统、车身稳定系统以及学习驾驶员的驾驶习惯等。

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路易说，行车电脑复位并不是将电脑恢复出厂设置，如节气门参数一般不会重置。

一般的汽车断电5到10分钟左右后，行车电脑就会复位。路易建议，驾车者如想避免这一点，不要让汽车断电超过这个时间。

另外，汽车断电后会出现油耗上升的现象。不过，车友一般在驾驶一段时间后，油耗会恢复到正常水平。

在本期节目中，听友们还咨询了汽车保养包含的具体内容、排放监测灯亮、汽车启动有困难、油液更换期限、给停放半年的车接充电器充电、胎压监测报错、冷却液泄露、Hilux过大水坑后变“肉”且油耗增大等问题，路易均做了详细解答。请您点击收听完整内容。
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Car Clinic 20220905 image

为什么汽车在电池没电或断电、或借给朋友开后，车主自己再开感觉和以前很不一样呢?

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05/09/202229:35

《空中汽车诊所》听众热线节目逢每月第一个周一上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询问题。

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