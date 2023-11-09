【解读澳洲】男性的精神健康和幸福感

在澳大利亚建立美好生活是许多新移民的共同梦想。但这个梦想可能会面临障碍或最终导致家庭关系破裂。





她解释说：“男性行为改变计划已经在澳大利亚运行了十多年。 尽管如此，根据文化量身定制的计划仍然可以帮助男性应对在新国家生活的变化，以确保没有人被忽视。





“现在对这个计划进行改革的原因是，人们已经认识到，针对讲英语的人群（通常是英澳文化）的项目往往无法捕捉或理解来自文化和语言多样化的男性的需求。”



Feelings of unmet dreams don't need to end up in violence. 建立更坚强的家庭计划包括案例工作和小组工作。





小组工作以阿拉伯语进行，为期18周，之前也以泰米尔语进行。





“我们选择这些社区是因为我们与这些社区合作过。我们在这些社区有联系。没有证据表明任何社区的暴力发生率比任何其他社区都要高。我们知道，来自移民和难民背景的妇女往往有更多的障碍：制度障碍、语言障碍、文化障碍和移民障碍等。”





出生于黎巴嫩的前“建设更强大家庭”项目主持人加桑·努贾姆 (Ghassan Noujaim) 表示，在某些文化中，男性通常被视为一家之主。





这给人一种期望，即一个家庭的男人是养家糊口的人，因此应该应该对他们言听计从。





“他应该被倾听，他应该被跟随，但另一方面这也给男性带来自焦虑不安的情绪：我是养家糊口的人。大约80%的参与者，他们在自己的国家有工作。他们擅长某些职业，但他们来到这里，却失业了，原因有很多很多，这让他们的处境又增添了一层复杂性。”





努贾姆表示，男性常常感到自己被复杂的文化价值观、信仰、传统、期望和男子气概所束缚。 但梦想未实现的感觉并不一定要以暴力告终。



如果我哭了，我就不是一个男人了。 如果我寻求帮助或者我很软弱，我就不是一个男人。 但人就是人，充满了情感，如果我们不以积极的方式监控这些情感，那么我们就会走上一条不同的道路。 Ghassan Noujaim

出生于黎巴嫩的前“建设更强大家庭”项目主持人加桑·努贾姆 (Ghassan Noujaim) 表示，在某些文化中，男性通常被视为一家之主。





这给人一种期望，即一个家庭的男人是养家糊口的人，因此应该应该对他们言听计从。





“他应该被倾听，他应该被跟随，但另一方面这也给男性带来自焦虑不安的情绪：我是养家糊口的人。大约80%的参与者，他们在自己的国家有工作。他们擅长某些职业，但他们来到这里，却失业了，原因有很多很多，这让他们的处境又增添了一层复杂性。”





努贾姆表示，男性常常感到自己被复杂的文化价值观、信仰、传统、期望和男子气概所束缚。 但梦想未实现的感觉并不一定要以暴力告终。





“如果我哭了，我就不是一个男人了。 如果我寻求帮助或者我很软弱，我就不是一个男人。 但人就是人，充满了情感，如果我们不以积极的方式监控这些情感，那么我们就会走上一条不同的道路。”





桑巴.那迪（Sumbo Ndi 博士）是南澳大利亚州澳大利亚关系协会的生活教练和咨询团队负责人。 她说，认识到、并解决那些过上美好生活的障碍是做出积极改变的第一步，这可能同时面临和挑战。





“如果这些角色与你的身份相关联，那么你在一个新的地方突然失去某种身份，这时候你需要明白：角色正在改变的事实并不会让你的价值降低或贡献减少，你还要接受生活在新地方的事实。 不同的背景实际上需要这种改变。”



Men's mental health matter, because their mental health and overall well-being are fundamental to the overall wellbeing of the community. 澳大利亚关系协会在南澳大利亚州运营“美好生活项目”，旨在对阿德莱德的非洲男性、女性和年轻人进行有关家庭暴力的教育。





那迪博士鼓励社区成员在适应澳大利亚生活时了解彼此的观点和经验，并建立美好的生活和牢固的家庭。 有时，性别角色的改变可能意味着彼此之间的关系有所不同。





“你和家人有一个共同的目标、共同的愿景。人们需要更加开放地真正开始研究如何解决自己面临的问题。我们希望我们的家庭幸福、孩子能够上学、有一份好工作，这些事情仍然是可能的。”





澳大利亚新南威尔士州关系团体和社区教育经理安德鲁·金 (Andrew King) 是一位作家和男性福祉专家。 他建议从你可以考虑自己想为孩子留下什么遗产，然后开始你的转变。





“你希望你的孩子在18岁时成为什么样的人？你希望他们如何评价你？比如，谢谢爸爸，我真的很感激你……你希望孩子们会怎么说？”



金先生表示，男人经常会根据自己在成长过程中对男子气概的描述而学会不恰当的情感表达。





“男性们学会了隐藏这些感受。 可悲的是，随着年龄的增长和在人际关系中，表达自己的感受很重要。这实际上不是软弱的表现，它实际上是力量的表现，这是勇气的表现，它实际上与其他人建立了更紧密的联系。男人需要学习的真正重要的事情之一就是能够放弃他们在童年时收到的那些旧信息，以便能够与重要的人分享他们的感受。”





金先生表示，压抑的感受和情绪有时会像火山一样爆发，导致攻击性行为。





“这就像一个可乐瓶，我们在生活中学到的东西之一，如果你摇晃一个可乐瓶，然后打开盖子，可乐就爆炸了。实际上，选择不要摇晃可乐瓶是你在生活中可以学到的最重要的一课：你要学会选择。”





他建议在达到危机点之前与其他人交谈或寻求专业帮助。





安德鲁·金还解释说，有效的沟通包括放慢脚步，倾听并尊重对方的意见，同时承认自己的想法和感受。





“坐下来会更好，因为你的能量更集中，如果你要与某人进行重要的讨论，请放松。尽量确保你没有使用任何令人不清醒的物质，比如酒精，它往往会混淆我们自己的想法和感受，事情就会变得非常混乱。这是关于提前计划的事情。所有这些事情都意味着你可能会做一些与你成长过程中不同的事情，这是有挑战性的事情，但也很令人兴奋。 ”



Men are often fathers, brothers, and partners, and their mental health has a direct impact on their families. A man's wellbeing can influence the emotional health of his loved ones. 恩迪博士表示，虽然家庭暴力通常被视为禁忌，但只有当人们在安全和支持性的环境中公开讨论家庭暴力时，才会发生强有力的改变。



人们需要了解，虐待包括经济上的虐待，即使你可能没有打别人，但对方仍然可能在其他方面感到受到虐待。 Dr Sumbo Ndi

有情绪健康或人际关系问题的男性可以拨打MensLine Australia 电话1300 78 99 78获取全天 24 小时免费咨询支持。





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