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【父亲节特别节目】为什么父亲节不像母亲节一样备受重视？

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Father‘s day

父亲节 Source: Moment RF / Flavia Morlachetti/Getty Images

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Published 3 September 2022 at 1:09pm, updated 2 hours ago at 1:15pm
By Mo Lin, Melody Yun Qu
Source: SBS

九月的第一个周日是澳大利亚的父亲节，也是一个感恩父亲的节日。父亲也许话不多，心不细，但给我们的爱却丝毫不减。但为何父亲节不如母亲节受重视呢？心理咨询师曲韵要跟大家聊聊父亲和亲子关系的话题。

Published 3 September 2022 at 1:09pm, updated 2 hours ago at 1:15pm
By Mo Lin, Melody Yun Qu
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“放眼望去，全是澳洲式的爸爸在陪孩子周末游泳。总结一下，在澳洲，如果你不会基本的水电工、打球、游泳、音乐、烹饪、聊天、陪玩、组织活动、理财，你都不好意思成为谁的Daddy。”—来自一位澳洲华人父亲的朋友圈。

这位澳洲父亲的自述也讲出了不少澳洲父亲的心声。心理咨询师曲韵认为澳洲特别强调父亲的作用，比如学校里有父亲日，孩子出生前也有专门针对父亲的产前培训。

曲韵说：“心理学上的统计表明，如果给男性进行培训，让他们学会带娃的琐事，他们就会对带孩子这件事更有兴趣。”

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曲韵表示，如果夫妻双方在有了孩子后关系反而变得紧张了，情绪变得焦虑了，并开始互相指责和抱怨了，那么这个时候请大家互相喊个“暂停“，看看是什么地方出问题，让彼此都不开心不高兴了。

至于原因，曲韵说这一定不会是单一的某个人的错。夫妻双方可以共同讨论是哪些地方出了问题。

为什么父亲节不如母亲节受重视？

在父亲节的受重视程度上，心理咨询师曲韵说，无论是东方的统计还是西方的统计，都显示母亲节过的人更多，人们更愿意给母亲买礼物，请母亲出去吃饭，而过父亲节的人相对较少，过的也相对敷衍。

那么这个现象背后的原因是什么呢？

曲韵解释说，从推理的角度讲，男性本身就在社会上占有了比较多的资源和优势，尤其是在华人的文化传统中，大家本来已经对父亲十分恭敬，父亲在家庭里已经得到了足够的尊重、服从和甚至推崇。

所以在这个本身就已经不平等的前提下，人们会不自觉地认为父亲已经高高在上了，还要我们怎么感恩？

而母亲的角色往往是任劳任怨，不断地付出，也许是大家抱有同情弱者的心态，所以更加愿意为母亲过节。
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从情感上来说，曲韵认为母亲在情感上的付出不一定更多但往往更明显。一般来说，母亲会更多地为孩子着想，给予孩子更多的关注和精力。而父亲则更加关注于工作或自身，给孩子的情感表达更少。

所以值得父亲们思考的一个问题是，我很爱孩子，但是要怎么去爱？怎样去表达？

曲韵认为父亲给孩子的爱不一定要像妈妈一样用“亲亲抱抱举高高”的方式表达，但创造与孩子在一起的时间，跟孩子一起做彼此都感兴趣的事也可以是一种爱的表达。

欢迎您点击音频，收听完整节目。

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