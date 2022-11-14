【安居澳洲】参加社区运动可以让新移民受益良多

墨尔本一个市的足球场成为了墨尔本社区足球运动的所在地，这是一个进行文化交流的地方。





“大多数来玩的人是国际学生、背包客和新来的移民。我们认识到，作为一个安全、友好的地方，人们可以交友、做一些他们移民前喜欢的运动。”



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我们不训练。我们只是在星期六或工作日活动。这是一个有趣的比赛，它是有竞争性质的，但我们不是为了任何最终目的而打比赛的。我们也没有总决赛。它们本质上是一次性的比赛，你每周都在不同的球队参加比赛。 Michael McArthur, MSS co-founder

参加活动的费用约为10澳元，无论你的技能或健身水平如何，您都可以注册。 麦克阿瑟先生说，人们加入的原因有很多。





“显然有人是为了健身，为了走出家门，进行一些活动。而且无论这是否是人们的主要目的，人们通过组队建立了很好的友谊，所以我们有时也会在社交场合上见面。我们有时会在比赛结束后去喝一杯。周六还有一场女子比赛，而且女性更乐于社交。事实上，他们这个团体发展非常迅速，已经成为一个非常紧密的团体。”





Women playing basketball Credit: Getty Images/Peathegee Inc 多亏了像莫利纳（ Molina Asthani ）这样的人，来自多元文化背景的女性找到了参与进入运动的途径。





“她们因文化而有差异，但对于大多数社区来说，这和性别规范以及女性在社会中的传统角色有关。她们缺乏安全和热情的环境来参与运动。体育俱乐部的现有文化可能主要是男性主导的盎格鲁撒克逊文化，有时甚至大家会一起在运动完之后去喝酒。对于不同背景的女性来说，这可能是相当难的。另外，还有经济上的障碍。运动是她们优先事项清单上的最后一件事。而且，对于某些文化来说，她们的文化强调学术而不是体育。”



Kayakers Credit: Getty Images/Robyn Wood MWIS 支持女性裁判和教练参加的仅限女性的运动、欢迎女性在运动时穿着更长的服装或头巾、为有孩子的女性开展的活动，让更多女性参与体育方面的管理。





莫利纳说，参加体育运动有助于女性适应澳大利亚的生活方式和工作方式。





它给你信心、自尊并赋予你力量，它帮助你克服在一个新国家的孤立和抑郁问题，从体育团体中寻求同伴支持，培养情谊，有时获得支持、力量和自信以便从虐待关系中走出来。并有助于真正建立对一个新国家的归属感。它还挑战了在某些文化中占主导地位的性别规范。 Molina Asthana, Founder of Multicultural Women in Sport (MWIS)

Community soccer Credit: Melbourne Social Soccer 社区运动适合任何年龄。 麦克阿瑟先生说，尽管您必须年满 18 岁才能获得保险，但墨尔本社会足球代表的年龄范围很广。





“有一些20多岁的年轻人，不少30多岁的人，少数40多岁和50多岁的人参加。这就是人们喜欢来参与社区运动的原因，当他们意识到自己无需达到专业标准，也不必非常健康，不必年轻就可以参与，这就是全部目的。它意味着欢迎每个人的参与。”





多元文化青年中心CMY ( Centre for Multicultural Youth ) 等组织面对年轻人开展多项体育项目。





杰·潘查尔（Jay Panchal） 与 CMY 合作，让 12 至 25 岁的新来的年轻移民通过体育运动在当地社区建立归属感并建立联系。





“这些都是澳大利亚社会的传统运动，例如游泳、篮球和 AFL。它可以让您深入了解当地社区，尤其是对于新来的年轻人。”



其中一些好处包括结识新朋友，通过当地的体育俱乐部与当地的就业机会建立联系，这对年轻人来说也是一种很好的锻炼身心的工具。 Jay Panchal, Sports and Recreations Project Officer at CMY





墨尔本休姆地区青年过渡支持计划开展了一项课后体育活动。





“我们与布罗德梅多斯休闲中心合作进行下午五人制足球、排球、篮球和游泳等运动。我们还提供学习足球认证、篮球教练认证和裁判课程的就业机会，因为我们希望年轻人完成这些课程，然后在当地体育俱乐部或当地体育中心临时或兼职工作。然后谁知道呢，这也可能会变成他们的一个全职的职业生涯。”





CMY 的体育项目包罗万象，支持各种能力的年轻人。当参加的人有残疾时，该中心会将他们与轮椅篮球（Wheelchair Basketball）、维多利亚残疾运动（Disability Sports Victoria）和欢迎来到澳大利亚（Welcoming Australia）等合作伙伴联系起来，这些合作伙伴都有特定的运动项目，以让所有的人都有机会参加。





Running group Credit: Getty Images/Belinda Howell 潘查尔先生说，对于年轻人来说，询问陌生人在哪里可以找到当地的运动机会可能会让人望而生畏。而学校是一个很好的起点。





“当地学校通常对当地社区有很好的了解。澳大利亚各地的地方议会是另一个开始参加社区运动的第一步，因为他们有关于哪些俱乐部可以参加以及谁在招募新球员的细节。如果您有朋友已经在从事体育运动，请询问他们如何参与。澳大利亚各地的青年组织始终是了解可用资源、与谁交谈以及了解当地体育机会的好途径。”





迈克尔·麦克阿瑟说，你可以通过社交媒体找到社区体育俱乐部，例如墨尔本社交足球Melbourne Social Soccer这样的组织。





“大多数人都是通过 Meet Up 发现我们的。人们可以在那里聚会并寻找各种活动。您可以每周在这里注册并支付运动费用。我们也在社交媒体上发布消息，可能人们还会口口相传，然后找到我们。”





地方议会可以提供免费或低成本的体育活动。 莫利纳受到澳大利亚体育文化的启发，她在工作场所加入了一个跑步团体。她现在已经跑了好几次半程马拉松。





参与社区运动的选择很多。





“我想只要在你所在地区找到一个当地团体，就可以加入你喜欢的任何运动。有些组织经营自行车团体。甚至还有丛林徒步澳大利亚的活动。有 Parkrun。如果您想参加团队运动，那么您所在地区的当地俱乐部是最好的起点。有时社区团体也开展体育项目并将其与社会活动相结合。地方议会也是一个很好的起点。您可以获得一些有关您所在的居住区正在举办活动的信息，然后您可以加入这些活动。”





定期保持活跃对每个人的健康都很重要，无论年龄大小。但活动的强度和数量因年龄和身体状况而异。在开始新的锻炼程序之前，请务必咨询医疗保健专业人员。 如需更多信息或查找您附近的体育俱乐部，请访问澳大利亚体育委员会网站：sportaus.gov.au





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