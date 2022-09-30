【对话后浪】偶尔也需来点心灵鸡汤滋补脆弱心灵

后浪嘉宾小安安一直满满都是正能量。在疫情初期，被派往美国工作的她被困在人生地不熟的方寸之间依然乐观地有计划的安排好着自己的生活和工作。





让很多后浪嘉宾认为从一出生估计就一帆风顺的映霞老师其实在澳洲也经历过“卖花姑娘”的岁月，并且将这段经历用生动的文字记录了下来。





映霞还回忆了自己在澳洲卖花前，还曾在澳洲农场做过工，后来又做过小生意。但是现在回头看，她觉得这都是上帝给自己的一笔财富。回顾自己一步步走来，她特别想跟后浪年轻的嘉宾朋友们分享的是，生活不要认为向下沉就是不好，有时候生活让我们向下是一件好事。每个人都有梦想，面对来自生活的考验，不要让梦想就是成为梦，而是一定要努力创造，让梦想成为现实。作为一位有着59年生活经历的人，她当然也尝过很多生活的苦涩滋味。但苦，一种是精神上的苦，一种是生活中的苦。但无论哪一种苦都是人生的财富。





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嘉宾Donna很喜欢江静枝老师充满温度的文字，特别推荐大家去阅读江老师母亲节特刊的一篇文章《路的尽头比路的开头好》，可能会帮助我们更好地理解江老师为人这么豁达的根源。她说文章中有一句话让她个人受益匪浅，就是江老师写到，从小她的母亲就告诉她，人跌倒的时候最要紧的不是赖在地上，而应该马上站起来，衣服才不会会这么脏。





从当天所有的发言看得出来，后浪嘉宾真的是有心了，都是做了功课有备而来。知你所求，予你所需，其实除了眼下年轻人喜欢的“毒鸡汤”外，其实每天给心灵来点安慰鸡汤未尝不可。因为这些鸡汤可以触及我们的内心，引发了我们情感深处的共鸣，成为我们平日里那些无处释放的压力与苦楚的宣泄点



