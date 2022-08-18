【对话后浪】没有谁能随随便便成功

对话后浪的90后嘉宾小安安看到戴着帽子的沈老师和关老师后想到了自己远在上海的父亲。





巧不巧的是，小安安的父亲不仅是位“帽子控”，让安安在世界各地给他买各种帽子；而且在退休后也一直醉心绘画，并且每年还会以自己的作品为蓝本，每一年采用不同的绘画风格印一套台历送给周围的朋友，一坚持就已经七八年下来了。





飞遍全世界的小安安也被谢欣提醒，以后再公差或旅游到其他国家记得给同样爱帽子的关老师和沈老师捎带脚带回两顶。这个可爱得小姑娘不仅工作上非常的优秀，而且一直和艺术有着不解之缘。在美国工作期间，她就在很多艺术馆、博物馆都从事过志愿者工作。





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这个踏实的姑娘当天也收到了几位老师的邀约，应该不久就有机会以志愿者的身份参与几位老师的作品展。





晁铁军老师曾经因为长时间保持一个作画姿势导致腰部受伤，一度连开车进车门都得侧着身子一点点往车里挨，让他忧心“老年腰”来得太早；关老师认为画画既是脑力劳动也是体力劳动，尤其是做壁画的时候，必须爬高就低甚至有时画到底部还得躺在地上；沈老师创作巨幅油画时还给自己采购了安全帽和脚手架，笑称自己登梯爬高干的是建筑活儿；年轻人都怕的996，到了周小平老师这里直接被他自己卷成了007，一周七天，每天超过10小时的连续创作；黄惟群老师常年伏案写作也给腰背带来了一塌糊涂的历史遗留问题。所以，世上成功者的路上从来没有“躺赢”二字。他们要么付出了时间、要么舍弃了娱乐，甚至可能是牺牲了健康。





相比关老师、沈老师爱买书、爱藏书、爱读书，还有黄老师的爱旅游，周小平老师的业余爱好绝对可以和眼下很多年轻朋友们志同道合：睡懒觉、追剧、看言情小说，看吐槽大会和十三邀请，甚至浏览晋江文学网站。时髦跳脱得简直就是年轻人本轻。这种独特的给大脑“格盘”的方式，可能也正是周老师给自己随时预留接纳当下新鲜事物空间的一个小窍门。而晁老师的爱好也是目前眼睛渐渐开始老花的主持人的心头好——听有声读物。





