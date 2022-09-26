掛牌11年仍未售出 掛牌時間最長房屋

雖然目前樓市因為加息與通脹等因素有所放緩，但過去8年內，曾出現了兩次房地產熱潮。但由於種種因素，不少房地產儘管在市場掛牌多日，仍然未能成功易手。





自2011年開始掛牌，位於新州西北部Yarraman 地區小村莊 Billa St 的五房單位，更掛牌超過4000日，仍然未有買家，打破新州掛牌最久，卻未能出售的記錄。





根據《The Sunday Telegraph》的PropTrack 數據顯示，新州的偏遠地區，包括：西北部的納拉布里、南海岸的阿勒達拉和新州北部的因弗雷爾已經六年多沒有透過地產中介出售房屋。





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這些房屋也往往位於人口稀少的地區，買家群體較小。而且，房源中有許多是在沒有代理商的情況下出售的，房主選擇使用簡單的手機拍攝或光線不足的照片，自行銷售。





在過去十年中，新州的房產平均需要 30-60 天才能出售。





在維州，情況亦十分類似。有一些地區的房地產已經掛牌了數年，仍然未能出售。其中在維州掛牌最久，是位於Benalla， 15 Afton Ave的四房單位。自2014年2月掛牌以來，逾3100 天仍未售出。





該獨立屋的擁有人- 85歲的Barry 表示，他在過去幾年內，實際上已把物業賣了三、四次，但由於疫情期間他無法搬離並前往昆州，因此，他不得不取消交易。





他更表示由於新冠疫情期間，房價及租金急升，他已負擔不起搬到昆州的費用。





雖然他仍然渴望以合適的價格出售物業，但他卻有獨特的條件。除了要求成交價要在40 萬以上，亦要求買家將房屋租給他，而且租期由他決定，每周租金300元。





他表示，自己不想成為一個86 歲的背包客，睡在Benalla 的天橋下，而且無處容身。





Biggin & Scott Greater Dandenong的房产中介Tommy Nguyen代理了掛牌時間最長前10名中的兩間： 42 View Rd, Springvale（1920天）和68 Queens Ave,Springvale（2058天）。





地產代理Nguyen表示：這業業主的原因並不相同，物業亦有人出價，但其中有業主「不急於出售」。





指導房地產代理的拍賣師帕諾斯（Tom Panos）表示，長期掛牌通常表明房產價格過高。





他指：每間房產，無論條件或位置如何，只要價格合適，都會出售。





然而，在市場上滯銷後，一旦房產在市場上停留了很長時間，它們就會變得陳舊，人們開始認為房子一定有問題





PropTrack 經濟學家表示，這一些房產可能需要降價，才能達成交易。





以下是在realestate.com.au掛牌時間最長的房源前10榜單：* （地址、首次掛牌時間、掛牌天數，賣家希望的售價）





15 Afton Ave, Benalla, 12/2/2014, 3131 listed by owner（$400,000） 68 Queens Ave, Springvale, 20/1/2017, 2058 （沒有給出價格） G09/58-59 DOUGHLAS ST, Noble Park, 12/4/2017, 1976 （$130,000-$143,000） 42 View Rd, Springvale, 7/6/2017, 1920 （$1.87m） 20 McClelland St, Berriwillock, 9/8/2017, 1857 listed by owner （$105,000） 18 Half Moon Cres, Indented Head, 7/9/2017, 1828 listed by owner （$1.2m） 100 Johnston St, Collingwood, 21/11/2017, 1753 （$1.5m-$1.65m） 36 Turnbull St, Sale, 22/1/2018, 1691 listed by owner （$450,000 111 Palmerston St, Melton, 29/1/2018, 1684 listed by owner（$980,000-$1.078m） 3/6 Noble St, Noble Park 8/3/2018, 1646 （$480,000-$528,000）

