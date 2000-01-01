Voice Referendum

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【唔好亂咁投】原住民之聲入憲公投前究竟你要考慮些甚麼？

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【原住民之聲入憲】澳華論壇5月辦座談會助華人明白公投意義

【原住民國會之聲】總理為措辭護航 ：不會遭入禀最高法院挑戰

澳洲總理警告原住民公投無「第二次」

04:16

「原住民之聲」入憲公投在即：你了解究竟有多少？

23:59

你認為你有足夠資料決定如何就「原住民之聲入憲」進行公投嗎？

【原住民國會之聲公投】首任原住民部長相信達頓最終會讓步

達頓批評國會之聲耗資巨成效小 建議設立地區之聲

達頓力挺反對原住民進入國會發聲的運動

06:29

自由黨表態反對原住民之聲入憲 達頓「出口術」難阻黨內分歧

【原住民國會之聲】韓珍載斯展開攻勢：籲公投「反對」修憲

南澳歷史性通過立法引入原住民之聲 州長：最強有力的尊重

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