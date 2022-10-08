俄烏人權組織及白俄人權活動家獲頒今年諾貝爾和平獎

俄烏戰爭仍在進行之際，不少人認為將獎項授予三國的人權活躍人士，反映國際社會正就俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）對烏克蘭的侵略作出譴責。





白俄羅斯安全警察去年突襲了人權律師比亞利亞茨基的辦公室和住宅，拘留了他和其他人，被視為對盧卡申科的反對者進行的鎮壓。





白俄羅斯反對黨領袖Sviatlana Tsikhanouskaya表示，她對比亞利亞茨基獲得諾貝爾感到「榮幸和高興」。





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「1995年，他在白俄羅斯建立了人權捍衛者中心Viasna。他多次因為他的觀點而入獄，因為他打算保護我們國家的人民和人權，他當然應該成為和平獎的贏家。」





但她相信，獲獎與否不會令比亞利亞茨基的狀況得到改善。



而在莫斯科，一個地區法院下令充公人權組織「紀念」在俄羅斯的總部，成為國有財產。總檢察長辦公室的代表在法庭上表示，「紀念」為納粹罪犯平反、抹黑俄羅斯當局，製造蘇聯的虛假形象。





「紀念」在過去30年來，記錄被蘇聯及俄羅斯管治下遭政治壓迫的受害者資訊。





而烏克蘭的「公民自由中心」自2007年成立以來，參與提出立法修正案，促進烏克蘭民主制度，並致力爭取釋放克里米亞和頓巴斯的非法監禁者。該組織還記錄了今年俄軍在烏克蘭的戰爭罪行。



烏克蘭「公民自由中心」的成員們。 Source: AAP / AP 諾貝爾和平奬委員會表示，目前歐洲正處於二戰以來最動盪時期，有關獎項旨在表彰一些「和平與共融」的擁護者。





新南威爾士大學的諾貝爾獎研究員Lukasz Swiatek向SBS新聞表示，今年的獎項可能是對有意改變地緣對抗的民間力量作出的鼓舞。





「今年的頒獎目標之一，可能是為了加強白俄羅斯和俄羅斯的民間組織力量。諾貝爾和平奬委員會宣佈奬項時亦發出明確信息，就是希望鼓勵民間社會團體、這三個國家的大眾，能發揮自己的作用，繼續激發對抗侵略的價值觀。」

