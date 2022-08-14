今日大事（8月15日）

澳洲商會推動技術移民制度改革 解決技術勞工短缺

澳洲商會正在推動澳洲技術移民制度改革，以解決技術勞工短缺問題。





澳洲商會總幹事韋斯塔科特（Jennifer Westacott）希望政府，為永居移民制訂長遠的移民政策，而不只是臨時的短期措施。





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韋斯塔科特表示，目前需要緊急處理積壓的簽證審批，並指目前有三分之二的名額可供技術移民申請。





技能與培訓部長奧康納（Brendan O'Connor）表示，雖然目前仍然未定出今個年度的移民上限，但他表示希望會增加申請名額。



坎培拉機場昨發生開槍案 63歲新州男子今出庭應訊

新州一名男子被警方落案，控告他昨日涉嫌在坎培拉機場內開槍。





該名63 歲男子今天將出庭應訊，他被控三項槍械罪，包括非法藏械、向著有人的地方附近開槍、引致警報，及在建築物內開槍，他不准保釋外出。





昨日的事件中沒有人受傷，但就引致旅客受阻，當局亦要暫時關閉機場。目前，機場已恢復正常運作。





首都領地警方表示，槍手當時向玻璃窗開了約五槍。





事件中無人受傷，警方又指，槍手並沒有針對任何乘客或職員。





在開槍案發生後，機場立即疏散旅客，航班一度暫停，而在涉嫌開槍的男子被拘留後不久，機場便恢復正常運作。





首都領地署理警司克拉夫特（Dave Craft）交代事件經過。





克拉夫特表示，這名男子在星期日下午1時半進入機場，約五分鐘後，他從身上取出了一把槍，並開了五槍，沒有人受傷，警方認為，該男子是單獨行動，對社區沒有威脅。



調查指長者護理工作者不肯定政府能為行業推動改革

一項針對長者護理工作者的調查顯示，該行業的職員不肯定政府能否為該行業推動改革。





在星期一發表的一份報告顯示，受訪的1,100 名長者護理工作者中，有一半以上認為，很難實現新的最低護理規定。





該調查是由長者護理服務顧問CompliSpace進行，負責人格里菲斯David Griffiths 表示，需要更多的長者護理服務，但以目前的人手分配水平來看，是無法實現。





他又強調，政府需要增加撥款，來維持現有的人手，並吸引多達 50,000名額外的護士或護理人員入行。



報告：在澳黎巴嫩僑民對助在黎巴嫩家人極重要

有報告顯示，在澳洲居住的黎巴嫩僑民，在協助黎巴嫩的家人和朋友度過黎巴嫩的經濟危機上，發揮著重要作用。





根據世界銀行的數據，2021年黎巴嫩的通脹率為154.8%，比起澳洲目前的6.1%通脹率，高出約25倍。





黎巴嫩的銀行亦對公民可以提取多少存款實施限制，這項措施最近更逼使一名需要用錢來支付他生病父親醫療費用的澳洲黎巴嫩僑民，採取極佳行動。





在澳洲居住的黎巴嫩僑民哈穆德（Ali Hammoud）向SBS新聞表示，當地家人需要他們的金錢來協助解決家庭的基本生活開支。





哈穆德表示，從他與黎巴嫩社區的聯繫當中，他知道在澳洲居住的黎巴嫩人，為仍在黎巴嫩的家人提供了很大的幫助，很大的支援，目的只是為了讓他們的家人和朋友能夠生存。





他們給家人的錢，不是奢侈品，而是能夠讓他們生存。因為每個月給100元或 200元家人，是真的可以足夠讓他們度過那個月，200元可以讓他們一家五口生活下去。



維州自由黨和國家黨承諾若勝州政府選舉 醫護人士可免費搭車

維州的自由黨和國家黨作出新的選舉承諾，如果他們在 11 月 26 日的州政府選舉中獲勝，將為所有維州護士、個人和長者護理人員、專職醫護人員、護士和其他醫護人員，提供無限制免費乘搭公共交通工具。





其他受惠的醫護專業人員，包括助產士、護士管理人員、教育工作者和研究人員、救護人員、牙科助理、特殊護理人員、醫院病人運輸服務員和文員亦包括在內。



埃及開羅東正教教堂大火 41人死亡

埃及首都開羅一座東正教教堂發生大火，造成41人死亡，另外14人受傷，是當地近年其中一宗死傷最嚴重的火警。





警方初步調查指，可能是與電線短路有關，但仍未確定真正原因。 火警在當地星期日早上發生，當時教堂內約有5千名信眾，部份人從高處跳下逃生，教堂的主教則在火警中喪生。





衛生部長阿卜杜勒-加法爾（ Khaled Abdel-Ghafar） 說，有兩名傷者已出院，另有 12 人仍在接受治療。





阿卜杜勒-加法爾表示，希望在未來幾小時內，情況穩定的傷者可以出院。





有目擊者對傳媒表示，大火期間其中一個出口被堵塞，引致人踩人，大多數遇難者都是兒童。



亞美尼亞埃里溫批發市場煙花儲存區爆炸 原因不明

亞美尼亞首都埃里溫一個批發市場的煙花儲存區，發生嚴重爆炸，引發大火，至今造成3死、60人受傷，目前仍有27人失蹤。





爆炸發生在當地星期日，暫時未知爆炸原因。緊急情況部表示，救援工作在夜間持續進行，現場火勢大致已被撲滅，





亞美尼亞國民議會主席西蒙揚說，救援人員正努力尋找生還者。





西蒙揚說表示，目前沒有任何信息。只知道有幾名遇難者，很可能還有人埋在瓦礫下，警察和救護人員正試圖盡快救人 。出事原因暫時仍未有定論，但很可能是涉及消防違規行為。





這個批發市場去年因為違反數十項消防安全規例而被罰款。



世界宣明會最新報告：阿富汗嚴重飢饉人數上升六成

世界宣明會一份最新報告顯示，在阿富汗面臨嚴重飢饉的人數上升六成，達到 1890 萬人。





世界宣明會公佈該項報告，正好是塔利班再次執掌阿富汗政權一周年的時間。





報告發現，阿富汗的公共衛生系統極其混亂，對婦女和兒童帶來重大風險，並導致多年來取得的進展，出現倒退現象。





世界宣明會表示，現時有百份之64的嬰兒是在家分娩，只有不到三分一的嬰兒由熟練的專業人員接生。





世界宣明會的阿富汗國家總監查爾斯 （Asuntha Charles ）指，報告顯示針對產婦、初生嬰兒和兒童保健的服務正在收緊。





查爾斯表示，今年有470 萬名兒童、孕婦和哺乳期婦女正面對嚴重營養不良的風險。這是世界上最嚴重的人道主義危機。當地的需求不斷上升，阿富汗男女童都比以往更加需要宣明會的支援。



塔利班接管阿富汗一年 當地人申請來澳洲數字急增

聯邦政府報稱，在塔利班接管阿富汗一年後，當地人士申請來澳洲的數字大幅上升。





澳洲的人道主義移民收容上限是 31,500 個名額，但現時就有20 萬人希望逃離塔利班的控制，在澳洲重建生活。





移民部長吉爾斯（Andrew Giles ）對SBS新聞表示，這是優先事項，聯邦政府正在處理大量的申請。





吉爾斯說指，去年這個時候，澳洲接收大約 6000 人，目前正努力完成這個有多個階段的過程。在今個財政年度，已經簽發了大約 1100 個簽證。



美國國會再有參眾兩院議員代表團訪台

美國眾議院議長佩洛西訪問台灣不足兩星期後，美國國會再有5名參眾兩院議員組成的代表團昨晚乘坐專機抵達台灣訪問。





台灣總統府發言人表示，蔡英文今早會在總統府接見訪問團。發言人說，今次到訪的議員不但橫跨參眾兩院，更是來自外交及軍事等重要委員會，認為在中國解放軍軍演後，訪問團到訪台灣，是再次展現美國國會對台灣的堅定支持，以及共同維護台海同區域和平穩定的決心。期盼台美雙方會就區域局勢、經貿關係及各項共同密切關注的議題，交換意見，持續深化台美合作關係。





美國白宮國家安全委員會發言人表示，未來會繼續有議員訪台，有關做法符合美國長期以來的一中政策。中國駐美大使館則批評，訪問團再次證明美國不希望看到台海局勢穩定，並挑起對抗，干涉中國內政。



熱帶風暴木蘭吹襲泰國北部 導致山洪暴發

熱帶風暴木蘭吹襲泰國北部，豪雨導致山洪暴發。





當地傳媒報導，清萊府和接壤的緬甸大其力鎮 2000多戶被洪水侵襲，局部地區水深及腰，至今未有傷亡報告。





泰國當局亦表示，跨越緬甸邊境的一座大壩在周五遭到破壞，導致泰國境內的賽河氾濫。



美國男子駕車至國會山莊附近 吞槍自盡

在美國首都華盛頓，一名男子在當地星期日清晨，駕駛汽車至國會山莊附近，撞向警方路障，汽車發生大火，男子下車後，在警員嘗試靠近時向天開了幾槍，再吞槍自盡。





警方已證實這名男子的身分，由於國會正在休會，估計他並非針對任何國會議員，現正調查他的動機和背景。



體育消息

澳洲網球手基爾喬斯（Nick Kyrgios）在社交媒體上分享俄國好手麥維迪夫（Danil Medvedev）被球迷喝倒彩的片段，並附有事件令人討厭的字句。





根據該片段，當時世界排名第一的麥維迪夫正在質問高叫「失敗者」的觀眾，有其他人亦要求該名觀眾向球員道歉。





基爾喬斯呼籲球迷要尊重麥維迪夫，並指26 歲的麥維迪夫，是網球界的最佳球員。





另外，在泰國舉行的亞洲盃男子排球決賽，中國以直落3局擊敗日本，在時隔10年後，再度在亞洲盃封王。

