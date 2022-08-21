今日大事（8月22日）

調查指澳洲人比台灣人更擔心中國會攻擊自己國家

一項最新的調查顯示，澳洲人甚至比台灣人更擔心中國會攻擊他們自己的國家。





澳洲研究所做的調查，分別訪問了澳洲人及台灣人，對中國會攻擊他們的看法，受訪者中有百分之十的澳洲人認為，中國將會攻擊澳洲。





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至於台灣方面，只有百分之五的台灣人擔心中國會攻擊台灣，因此，澳洲人在這方面的擔心，比台灣人多一倍。





接受調查的澳洲人中，有百分之二十五的人認為，中國將在不久將來會攻擊台灣，而在台灣本土接受調查的人當中，只有百分之五的人認為中國會攻擊台灣。





負責調查的澳洲研究所國際和安全事務項目表示，調查結果顯示，這是與澳洲近期散佈對中國感到恐懼的消息影響有關。



「全國技能週」今啟動 揭澳洲未來五年內十大最需求職業

聯邦政府將於今天（8月22日）啟動「全國技能週」，展示澳洲在未來五年內，有哪十種職業需求最大。





政府表示，需求最大的行業將會是建築經理、土木工程專業人士、幼兒教師、護士、商業和系統分析師、軟件和應用程式撰寫員、電工、廚師、以及兒童、長者和殘障人士的照顧者。





以上職業表，部分是基於未來五年澳洲預計的就業增長和職位空缺數據而得出的。





聯邦政府表示，由於上屆政府的無所作為，澳洲與世界上任何國家相比，出現最嚴重的技能短缺問題。



全國總工會倡設新機構管理過渡再生能源程序

澳洲下星期將舉行全國就業和技能峰會，工會呼籲由一個新機構管理從煤炭過渡至再生能源的程序。





全國總工會公布一份報告，當中呼籲要設立一個新機構，確保在過渡期內，受淨零排放政策影響的工人和社區，可以得到適當的支援，包括通過培訓、調職和確保他們有工作機會。





報告指，在過去十年中，有 12 個燃煤發電站關閉，大部分工人和社區都受到嚴重影響。





但報告聲稱，有證據顯示，如果過渡期管理得當，到 2040 年時，就可以創造數十萬個工作崗位，並且估計會帶來890 億元的出口收入。



首都領地今辦殘障人士就業圓桌會議

而首都領地今天（8月22日）舉辦殘障人士就業圓桌會議，為下周舉行的就業和技能峰會所制訂進一步行動奠定基礎。





早前，聯邦政府宣佈對殘障人士就業服務部門進行全面改革，有8間殘障人士服務機構，因被指沒有為殘障求職者提供充分幫助而被政府終止撥款。





在下個月舉行的峰會，將著眼為澳洲的弱勢社群擴大就業機會，同時保持低失業率、提高生產力並確保性別薪酬平等。





雪梨科技大學商學院教授達西（Simon Darcy）表示，平權措施、採購和就業目標，都應該列入圓桌會議的議程上。





達西教授表示，在 9 月的峰會上，需要具備必要技能的殘障人士有份列席會議，他們需要與其他所有人一起出席會議，如果目前無法在失業率低得令人難以置信的情況下讓他們得到就業機會，他質疑什麼時候才能讓殘障人士得到就業機會。



莫理遜秘密兼任部長 律政部今向總理提法律建議

律政部首席法律顧問今日將向總理艾巴尼斯，就前總理莫理遜秘密任命自己擔任多個部長職位一事，是否違反任何規則，提供建議。





莫理遜在前年 3 月至 去年 5 月期間， 兼任衛生、金融、財政、內政、工業及資源等5 個部長職位。





艾巴尼斯指，他希望制止這種總統式的謀取行為再度發生。





而綠黨領袖班特（Adam Bandt）正試圖將此事提交俾國會特權委員會處理。







塔州參議員藍比（Jacqui Lambie）對九號台表示，莫理遜的行為令所有政客蒙污，但最終的懲罰應該來自他在庫克選區的選民。





藍比指，事件令其他政客蒙污，她自己亦真的感到很生氣。事件將取決於庫克選區的選民。他們需要決定這種是否正常的行為，抑或只是令人感到不滿意，選民需要開始打電話到莫理遜的辦公室，要求他辭職。



澳航向飛行常客派50元優惠 工會：無助解決混亂

澳航向所有飛行常客提供50元優惠，作為幾個月來在全國各地的機場出現混亂的補償，有關做法受到運輸工會批評。





澳航行政總裁喬伊斯（Alan Joyce） 宣佈，優惠可以用作購買來回機票，也可以用作延長會籍、澳航積分和使用機場貴賓室。





由於人手持續短缺，航空業繼續努力解決航班取消、延誤和排長龍等問題。





運輸業工會全國秘書長凱恩（Michael Kaine）向SBS新聞表示， 50元現金券，不足以補償旅客的損失。





凱恩指，這50元的現金券解決不到出配混亂的情況。要解決混亂，需要的是新的管理團隊、澳航的新董事會、澳洲精神的新起點，以及政府介入，並要成立一個獨立的安全飛行委員會，開始做一些符合澳洲利益的航空決策，而不只是像喬伊斯所提出的小恩小惠那麼簡單。





澳航的飛行常客，將在今天（8月22日）收到有關如何兌換優惠券的電子郵件。



新加坡擬廢除男男性行為的刑事罪行

新加坡總理李顯龍昨晚在國慶群眾大會全國電視講話中指出，中美關係緊張以及俄烏戰事，影響亞太區安全，預期區內會出現更多地緣政治競爭，新加坡會盡最大努力避免捲入大國的對抗。他又認為，中美關係惡化，令兩國幾乎不可能在氣候變化、流行病及核不擴散等多項議題上合作。





與此同時，李顯龍又宣布，計劃廢除男男性行為的刑事罪行，但他沒有說出具體廢除日期。李顯龍表示，雖然新加坡人屬於保守社會，但對同性戀者的接受度越來越高。





李顯龍指，新加坡人對於同性戀的對錯仍然沒有一致的看法，但大多數人同意一個人的性取向和性行為是私事，男性之間的性行為不應該定為刑事罪行。





不過，李顯龍強調，新加坡法律只承認一男一女之間的婚姻，不會將同性婚姻合法化。根據現行法律，男男性行為者可被判入獄兩年。但當局一直未有積極執行該法例，過去幾十年也沒有成年男性因此被定罪。



被稱「普京大腦」哲學家杜金女兒被汽車炸彈炸死

俄羅斯當局表示，被稱為「普京大腦」的極端民族主義哲學家杜金（Alexander Dugin）的女兒，在莫斯科巿郊出席活動後, 被汽車炸彈炸死，有關方面已就該宗謀殺事件展開調查。





調查人員指，死者杜吉娜（Darya Dugina）的豐田Land Cruiser被人暗中安裝了一個炸彈，在她駛至公路時引爆，導致汽車發生大火。





消息人士對當地傳媒表示，這輛車是屬於她的父親杜金，並認為襲擊的目標可能是杜金。





杜金是一名作家及思想家，被稱為是俄羅斯入侵烏克蘭的「精神嚮導」，也是總統普京的密友。





暫時未有人聲稱對今次襲擊負責。烏克蘭總統澤連斯基的顧問亦已否認烏克蘭與事件有關，指烏克蘭並非俄羅斯，不是犯罪國家，更絕對不是恐怖主義國家。



俄羅斯南部小巴與重型貨車相撞16人死亡

俄羅斯南部有一輛小巴與重型貨車相撞，造成16人死亡、4人重傷。





事發在烏里揚諾夫斯克州，一輛重型貨車在當地星期日下午, 在高速公路上駛入對面行車線，撞向一輛停低的小巴，當時小巴上有18人。



英國菲力斯杜港2千名工人罷工爭提高加薪幅度

英國最大的貨櫃港口菲力斯杜港正有近 2,000 名工人，為爭取較高加薪幅度， 進行罷工。





菲力斯杜港位於倫敦以北約 150 公里，該港口處理英國近一半的貨運量。





資方表示，工人今年平均獲得超過 8% 的加薪，但工人就認為，鑑於公司的收入，加薪幅度仍然不足。





今次是近期運輸工人發動的幾次罷工之一，有關行動令全國的經濟活動受阻。但工會領袖哈伯德就指，他們並沒有與其他地方的罷工行動協調。





哈伯德表示，是次罷工不是一次全國性的策略，或是類似的情況，只是一種在地方層面的罷工，罷工亦反映了其他地方正在發生的事情，因為全國各地的工人都有同樣的感受，故此看起來好像是一次協調行動。



美國印第安納州州長昨晚抵台

美國印第安納州州長霍爾科姆昨晚率團抵達台灣，訪問至星期三，是繼本月眾議院議長佩洛西，以及參議院外交關係委員會亞太小組主席馬基後，再有美國政界人士率團訪台。





台北總統府發言人指，印第安納州是台灣與美國締結的第一個姊妹州，霍爾科姆亦是全球疫情爆發後，首位訪台的美國州長；總統蔡英文今早將接見訪問團，就深化台美關係及與印第安納州之間的經貿、科技與文化交流及合作，交換意見。 北京方面暫時未有回應。



體育消息

澳式足球聯賽，Collingwood以一分之微擊敗Carlton，粉碎Carlton打入決賽隊伍的美夢，亦是Carlton今年首次跌出排行榜前八名。而Western Bulldogs則戰勝Hawthorn, 在榜上成功打入前八名。





英超聯賽方面，曼城作客3比3賽和紐卡素，白禮頓作客2比0擊敗韋斯咸，車路士亦作客0比3不敵列斯聯，是車路士在今季首次落敗。

