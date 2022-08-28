今日大事（8月29日）

工黨政府當選100天 總理艾巴尼斯將發表演講

今天是聯邦工黨政府當選100天，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）今天（8月29日）將會在全國新聞俱樂部發表演講。





預計他將承諾支持「文化改革」，以改善職業女性的工作條件。





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這項承諾是政府在新冠疫情大流行之後，重點推動「改革和更新」議程的一部分。





艾巴尼斯亦將會就更潔淨、更便宜的能源；更好的技能和培訓，以及更便宜的托兒服務方面，羅列出優先推動的次序。



維州猴痘病例增加 大多數來自墨爾本

維州衞生官員表示，維州出現的猴痘病例有所增加。





大多數新感染病例都是來自墨爾本，但目前猴痘疫苗劑量的供應有限。





維州衛生廳長托馬斯（Mary-Anne Thomas）表示，預計下個月將有大約 20,000 劑疫苗運抵。





托馬斯表示，疫苗供應是聯邦政府的責任，他們正在與聯邦政府一起努力，以確保盡快在維州推出疫苗，預計9月份會有更多疫苗供應。





但維州副首席衛生官弗里德曼（Deborah Friedman）表示，在疫苗運扺前，感染個案可能會上升。



全國總工會呼籲進行多僱主談判 提高工人議價能力

全國總工會（Australian Council of Trade Unions ）秘書長麥克馬納斯（Sally McManus）呼籲進行「多僱主談判」，以提高工人的議價能力，並解決澳洲的薪酬待遇問題。





「多僱主談判」是指工會與不同的工作場所達成協議，這將有助於工人團結起來，爭取更大的加薪幅度。





麥克馬納斯接受澳洲廣播公司訪問時表示，澳洲的僱傭環境，遠遠不及30年前工會化，這亦是導致澳洲薪酬增長出現問題的原因。





麥克馬納斯表示，基本上，工人的議價能力在那段時間被粉碎了。這就是為什麼工人有一個巨大的問題，就是薪酬增長問題，除非著手解決這個問題，否則是不會改變的。所以工會希望看到的是，那些無法參與談判的人，他們需要選擇和靈活的選擇，所以需要「多僱主談判」，或整個業界的談判。這應該是簡單、公平，以及可以賦予這些工人真正再次獲得加薪所需的議價能力。



昆州將檢討藥物駕駛政策 容許駕駛人士體內含四氫大麻醇

昆州準備檢討藥物駕駛政策，讓州內使用大麻人士可以在體內含有四氫大麻醇 （T-H-C）的狀況下駕駛。





除塔州之外，其他州都將駕駛者體內發現四氫大麻醇 ，列為非法駕駛行為。





已故歌手奧莉花紐頓莊（ Olvia Newton-John ）於今個月初去世，享年 73 歲，她一直在自己的農場種植大麻，用來緩解自己的癌症症狀，她曾經形容大麻是「神奇的植物」。





據透露，奧莉花紐頓莊計劃向總理艾巴尼斯撰寫一封信，為患有慢性疾病的病人爭取可以使用大麻 。





自2016年以來，澳洲的家庭醫生已為患有不同疾病的病人，開出 25萬張藥用大麻處方，預計聯邦政府將在 2023 年底對是否擴大使用大麻的問題作出決定。



墨爾本西面麥當勞停車場發生槍擊案 警方正追捕涉案第3人

墨爾本西面一間麥當勞的停車場，昨天（8月28日） 早上發生槍擊案，墨爾本警方正在尋找涉案第三人的下落。





案中有三人發生爭執，其中有人向一輛汽車開槍，結果一男一女乘坐該輛汽車逃離現場，當駛至在Sunshine醫院附近時，撞到一輛警車，該警車當時正停低截查可疑車輛。





涉案的一名女子在醫院內被捕，另一名男子就在醫院附近一處空地被捕。





該名男子被落案起訴魯莽行為和危害他人生命，今天出庭應訊。





警方正在尋找案中與他們爭執的第三人，以及使用過的槍械。



俄羅斯阻止聯合國核不擴散條約審查 澳洲感失望

澳洲政府對俄羅斯阻止聯合國核不擴散條約審查的決定，表示失望。





聯合國每5年都會檢討這條約，以確保核武不會擴散。





在俄羅斯政府決定拒絕同意核不擴散條約審查的最終草案後，外交部長黃英賢（Penny Wong）形容俄羅斯是「故意阻礙進展」。





黃英賢表示，雖然目前國際安全環境緊迫，但澳洲政府對會議未能達成共識的結果深感失望。





俄羅斯拒絕接受最終草案，被視為是對草案中批評俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後不久，俄羅斯軍事接管歐洲最大核電站的回應，這舉動引發了外界對核災難的擔憂。



頓巴斯幾乎被俄空襲摧毀 澤連斯基批俄軍無視人民性命

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，頓巴斯幾乎被俄軍的空襲摧毀，俄羅斯完全無視該區人民的性命。





澤連斯基說，頓涅茨克一直是烏克蘭最富有和最強大的城市之一，也是國內其中一種最受尊敬的職業、礦工的工作所在。現在頓巴斯幾乎被俄羅斯的炮彈摧毀，滿目瘡痍，俄羅斯完全不尊重生命的價值，入侵的軍人為該處帶來破壞和死亡，他們相信會永遠佔領那裡，但事實上只會是暫時佔領。





澤連斯基指稱，襲擊扎波羅熱、奧雷基夫、哈爾科夫和頓巴斯的人，都是恐怖分子，他誓言會報復他們。





俄軍連夜從扎波羅熱核電站向河對岸的烏克蘭城鎮開火，俄羅斯國防部亦回應指，過去 24 小時內，烏軍對核電站的攻擊次數有所增加，現時莫斯科和基輔政府都互相指責對方砲轟核電站，並引起國際社會嚴重關注這個歐洲最大的核電站，會否有輻射洩漏的危機。



俄羅斯再指烏克蘭砲擊核電站 製造人為核災難威脅

俄羅斯再次指責烏克蘭砲擊扎波羅熱核電站，聲稱在最近的襲擊中有一條管道受損。





國防部發言人科納申科夫（Konashenkov）表示，烏克蘭的目的是要製造「人為核災難威脅」。





科納申科夫說，基輔政權繼續進行挑釁，目的是要在扎波羅熱核電站製造人為核災難威脅。過去一天，烏克蘭砲兵部隊總共發射了9枚炮彈，落在核電站範圍。一枚炮彈落在第 6 發電區，另外 5 枚落在冷卻反應堆的第 6 台機組泵站前面。





科納申科夫指，技術人員正在監測情況，目前輻射水平仍然正常。





俄烏繼續互相指責對方攻擊扎波羅熱核電站，並可能會導致輻射洩漏。



巴基斯坦對洪水受災省份提供約 4500 萬美元救濟基金

巴基斯坦總理謝里夫（Muhammad Shehbaz Sharif）宣佈對洪水受災省份提供相等於4500萬美元的救濟基金。





謝里夫表示，中央政府向俾路支省撥款 100 億盧比（4500多萬美元），國家災害管理部門和省政府將策劃救災工作。





自 6 月中旬以來，巴基斯坦一直面對致命的季風期，國內出現暴雨及大範圍洪災，死亡人數高達 1,033 人，超過1500人受傷，近30萬間房屋被毀。有官員形容今次是10年來最嚴重的天災之一。





軍隊和救援人員將滯留的居民疏散到安全的庇護營，並為流離失所人士提供食物。



在澳巴基斯坦僑民收集物資送往巴基斯坦洪災地區

澳洲的巴基斯坦僑民正收集物資，運送到巴基斯坦洪災地區。





現時巴基斯坦已宣布進入緊急狀態。薩比爾-E-穆斯塔法基金會主席扎曼(Rukhshanda Zaman) 呼籲澳洲社區捐贈必需品。





她向 SBS 新聞表示，災民迫切需要衣服、毛氈、床單、防水布和帳篷。





扎曼表示，希望大家捐贈這些物資，他們正安排貨櫃將物資運往巴基斯坦，救濟洪災地區的災民。他們正在多個州收集，雪梨亦有多個收集地點，布里斯本、珀斯、堪培拉、墨爾本和臥龍崗都有收集中心。





預計聯合國將在未來幾天內，呼籲為巴基斯坦的天災籌集2億3千萬澳元的援助金。



美國新型火箭US MOON ROCKET擬如期試射升空

美國太空總署的新型 98 米長月球火箭是目前世上最強力的火箭，雖然早前發射台受到雷擊，但仍然有望如期進行試射升空。





太空總署計劃在不到 24 小時內，將這個不載人的火箭發射到月球軌道，今次是總署在半個世紀前的阿波羅計劃、將 12 名太空人送上月球後，再度發展月球計劃，如果今次為期六周的試飛順利，最快可能會在2024年派出四名太空人環繞月球飛行，然後在2025年登陸月球。



柬埔寨金邊一公寓昨發生槍擊案 3名台灣男死亡

柬埔寨傳媒報道，首都金邊一座公寓昨晚發生槍擊案，三名來自台灣的男子死亡。 警方在現場檢獲1支手槍、41發子彈及一些毒品。現場發現一張台灣身份證，暫時未能確定是否屬於死者。





有消息指，3人懷疑口角，其中一人射殺兩人後吞槍自盡。警方正調查案件。



外媒報導中國正建造驅逐艦 增強海軍能力

日本經濟新聞報道，中國正在建造5艘新型導彈驅逐艦，並加速增強海軍能力，為武力統一台灣作出準備。





歐洲的海軍新聞則指，上海江南造船廠正建造至少1艘驅逐艦。報道提及中國目前總計有25艘052D及052DL型驅逐艦服役。





據華府智庫戰略及預算評估中心的7月份報告指，中國在2031年前，可能擁有5艘航空母艦及超過60艘巡洋艦和驅逐艦。





美軍印太司令部推算，到2025年中美在東亞的軍事平衡將完全逆轉，差距將會逐步擴大。



體育消息

前鐵人賽澳洲職業女選手漢考克 (Bonnie Hancock) 為一個精神健康慈善機構籌募經費, 以破紀錄254 天，完成以獨木舟環繞澳洲的壯舉。





32 歲的漢考克是划獨木舟環繞澳洲的最年輕運動員，比前紀錄保持者德國女子霍夫邁斯特 （Freya Hoffmeister) 快 78 天。





漢考克對澳洲廣播公司表示，她在開始旅程之前，根本不知道會有什麼事情發生，但真實情況「比（她）想像的要更加不可思議與困難」。





另外，英超聯賽，熱刺作客2:0擊敗諾定咸森林。而韋斯咸開季三連敗之後，終於再度取勝，作客1:0擊敗阿士東維拉。

