【厄爾尼諾來襲】今明兩年料連續打破史上最熱紀錄

全球暖化現象從上世紀70年代中期開始，地球表明溫度約每10年都比之前更高。2023年幾乎打破所有紀錄：6月初錄得有史以來單日最高溫以及海洋溫度最高溫。





分析指，南極洲的冰層達致歷史最少，大氣層的二氧化碳積聚速度並無放緩跡象。結果是極端天氣持續增加：暴雨、熱浪、山火......科學家預計最炎熱的年份會在厄爾尼諾（El Niño）現象後期出現。





人類引起的氣候變化在很大程度上是可以預測的，但在時間上及局部地區，可能被厄爾尼諾或以十年計的氣象事件和自然變化所掩蓋。



歷史數據顯示，20世紀氣溫最高的一年是1998年，緊隨1997-98年的厄爾尼諾。之後氣溫在2001至2014年間有所下降，成為了氣候變化質疑者的理由。





之後一次重大厄爾尼諾發生在2015-16年，這兩年也先後打破了有史以來最熱的紀錄。





在厄爾尼諾現象期間，儲存在西熱帶太平洋深處的熱量四處移動並返回大氣，導致全球變暖。





研究表明，海洋熱含量的增加比地表空氣變暖得更穩定，是表明全球變暖持續的更好指標。





海平面上升來自於海洋變暖時的擴張和陸地冰（格陵蘭島和南極洲的冰川和冰蓋）的融化，將更多的水排入海洋。由於陸地和海洋之間的降雨分配不同，導致降雨量出現波動，拉尼娜（La Nina）現象期間陸地降雨量較多。



海洋覆蓋了地球表明的七成。 由於大部分地區位於南半球，6月至8月經歷冬季，因此海面溫度的最高值出現在3月，即南半球的夏末。 但由於陸地溫度變化較大，全球平均地表溫度最高出現在7月左右。





隨著新的厄爾尼諾現象出現，科學家預計有可能成為另一場重大氣象事件。





今年4月份的海面溫度就出現了有記錄以來最高，比之前的高點高出 0.2度。這為6月份全球地表氣溫創新高奠定了基礎。7月初，它們達到了有記錄以來的最高值。因此，可以預計2023年將成為迄今為止最熱的一年。





但厄爾尼諾期間的海面溫度往往在12月左右才達到峰值，並在隨後的兩個月中影響最大。所以，可以預計2024年的氣溫將會更高，可能比工業化前的水平高出1.4度。





下一次拉尼娜現象發生時，氣溫上升將再次暫停，但溫度永遠不會完全回到之前的水平。



