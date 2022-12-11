選擇上庭解決新冠罰款 新州市民未能受惠取消罰款決定

不過，多達 3,000 名選擇在法庭上對新冠違規罰款提出異議的人士，將錯過了該次取消罰款的機會。





Redfern 法律中心將於下星期代表兩名男子打官司，他們去年因在 Delta 新冠變異株高峰期期間，在 Potts Point 的社區市場外用餐，而被罰款 1,000 元。





該中心表示，這些罰款，是針對違反公共衛生命令而發出的，類似新州稅收局 (Revenue New South Wales) 已取消了那 3.3 萬多筆罰款的性質。而兩者的唯一區別，是該中心的客戶選擇了上法庭。





新州最高法院認為，該 3.3 萬多張的新冠罰款單上面，並沒有充分描述罪行，所以根據《罰款法》判它們無效。其中未交罰款的人士不用繳交，至於已繳交了罰款的市民，將會獲得退款。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





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