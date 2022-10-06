【平嘢無好？】$4.99 超市葡萄酒奪酒展「最高殊榮」

要飲靚酒並非每次都要動輒數百，數千，上萬，價格不菲的奔富(Penfolds)亦不是人人都可以負擔。





除了在上月較早時，一款價值22元的澳洲紅酒在 VINUS 國際葡萄酒與烈酒大賽中，被評選為世界上最好的葡萄酒外。





另一款更平價、更親民的澳洲紅酒亦在墨爾本國際葡萄酒展上獲得了最高殊榮。





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在墨爾本國際葡萄酒展中，對來自八個國家的1,000多種葡萄酒作出評選。





最後，來自South Point Estate 的Pinot Grigio 2022獲得了雙金獎，擊敗了數百種更昂貴的葡萄酒。





Pinot Grigio 2022 Credit: ALDI



獲獎的紅酒在連鎖超市Aldi 有售，售價為4.99元。





另外，5.99 元的 South Point Estate Chardonnay Pinot Noir NV亦獲得了雙金獎。





Chardonnay Pinot Noir NV Credit: ALDI



ALDI Australia 的葡萄酒採購總監 Jason Bowyer 表示，對於超市及其顧客來說，這是一個很好的結果。





他表示，他們非常自豪地看到我們屢獲殊榮的葡萄酒系列再次被認可為澳洲最高品質的葡萄酒。





**本文不構成任何購買建議。



