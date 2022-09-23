墨爾本皇家農展會昨開鑼 排隊取票要等數小時

公眾假期遇上好天氣，令首日活動門票5萬張全部售罄。





有入場人士形容，會場內到處都排滿人龍，只是拿門票就花上數小時，而主辨單位則向受人潮影響的入場人士致歉，並指在餘下的活動日子會加強人手。





墨爾本皇家農展會是墨爾本一年一度的盛事，活動因新冠疫情停辨2年，昨日活動首日，公眾假期、晴朗天氣及14 歲以下的兒童可免費入場等因素推動，首日即吸引大批人士，5萬張門票更是破紀錄售罄。





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由於本年墨爾本皇家農展會的門票要先在網上購買，在入口堆滿因沒有門票而不能入場的人，此外，即使在網上購買了門票，但亦要在會場取得實體才可以入場，有入場人士表示，單是排隊領取實體票就花了數小時。





墨爾本皇家農展會首席執行官Brad Jenkins向電台3AW 表示，會場的人流很大，並對在場人士造成任何延誤表示歉意。





他表示，在餘下的活動日子將會增加人手。他並建議想前往會場人士乘搭公共交通工具。





他又指，由於活動已兩年無法舉辦，希望今年活動可成為有史以來最好的一年。





今年墨爾本皇家農展會引入新的餐飲區Graze 和 Melbourne Laneway來增加餐飲選擇。





傳統愛好者仍然可以選擇 CWA Kitchen，他們已參與墨爾本皇家農展會70年，以奶油和果醬烤餅而聞名。





Brad Jenkins透露，CWA 的目標是在今年創下售出14,500份烤餅的紀錄。





會場中間將有一個新的娛樂區，白天有適合兒童的演出，晚上將有不同的音樂表演。





入場人士可以25元票價在下午5時後入場，觀看音樂會。





Brad Jenkins 補充「我們也在提升農業在現場的重要性。」





「所有的活動重點都回來了，從木刻到馬術賽事，有 300 多個 Showbags，比以往更多的遊樂設施，狗隻展覽已在慶祝150週年。」





Brad Jenkins並向遊客保證，採取嚴格的預防措施以防止手足口病。





「活動已舉辦了 174 年，因此我們制訂非常嚴格的生物安全協議，亦已與當局合作加強這些協議。」





「我們為遊客在進入動物展場前有預備擦腳的墊子，並增加手足口病風險的標誌。」



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2022年墨爾本皇家展資料：

日期：9月22日至10月2日





開放時間：9.30am至9pm





門票：14 歲及以下的兒童可免費入場。成人 45 元，優惠票 32 元。下午 5 點後入場的費用為 25 元。





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