「1蚊咖啡」成歷史 連鎖便利店將大幅加價

澳洲人愛喝咖啡聞名於世，繼咖啡之鄉意大利外，澳洲四處都可以找到各式各樣的咖啡店與烘焙店。據統計，澳洲人每年耗上數百億在咖啡上。





對於不少澳洲人而言，咖啡是生活必須品，因此除了精品咖啡外，各大連鎖便利店亦提供價格相宜的咖啡，7-11 亦以其１元咖啡聞名。





雖然於去年有人發現便利店內提供的1元、2元、3元的咖啡杯子、容量存在問題，但仍無阻本地民眾在內購買咖啡。





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但除著全球通貨膨脹，連鎖便利店7-11 的１元咖啡亦無法倖免。





7-11 Facebook 加價聲明 Credit: 7-11 Australia/ facebook 該公司宣布將會在本年10月4日開始，調整1元咖啡的售價，加價至2元，加幅達100%，是13年來首次加價。





另外，店內其他受歡近產品，如思樂冰（Slurpees）、冰咖啡及Hot Chockee 產品亦將迎來加價。





從10月4日起，思樂冰將加至$1.5。





7-11就此發表聲明，表示：價格變化是由於成本持續全面上漲的結果，使現有價格不能持續。





但聲明內亦建議顧客如果自帶可重複使用的杯子，咖啡價格將降低 50c，提供折扣鼓勵客戶支持環保。

