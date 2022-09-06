中國四川省發生6.8級地震逾百死傷 成都感震盪

據中國國家中央電視台報道，雅安市有17人死亡，而鄰近的甘孜州則有29人死亡。





死者中包括1名中國科學院人員。據報，科學院在震央附近的一個生態系統觀測試驗站嚴重受損，18名在站內的人員一度失去聯絡，初步核實1人不幸遇難，另外有3人受傷，其餘14人安全。





地震是於當地時間昨天（5／9）下午接近1時左右發生，震源深度16公里。離震央200公里以外的成都市，市內的建築物都感到搖晃。





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當局亦報告當地有山泥傾瀉，並有大石堵塞公路，同時，亦有不少房屋受到破壞、電力中斷。





中國國家主席習近平作出重要指示，要求將搶救生命作為首要任務，最大限度減少人員傷亡，妥善做好災民避險安置等工作。 總理李克強亦要求加緊核實災情，全力搶險救援和救治傷者，盡快搶修受損的交通、通信等基礎設施。





當局至今經已動員6500人，包括解放軍、武警、森林消防等參與救援，並調動4架直升機及2架無人機展開空中救援及災情偵查工作。





氣象部門預計未來三日瀘定縣將會有陣雨，星期四雨勢增強，必需加強防範滑坡、泥石流和崩塌等災害。



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