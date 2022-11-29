新報告促將大堡礁列入「瀕危」物種名錄

要點： 聯合國一個代表團表示，澳洲政府未能充份應對氣候變化和其他主要威脅。

該組織的報告顯示，大堡礁有必要被列入瀕危物種名單。

聯邦環境部長普莉貝絲表示，該報告對於大堡礁附近生活及工作的人而言將是一個警號。

聯合國一個代表團表示，由於澳洲政府未能充份應對氣候變化和其他主要威脅，大堡礁應被列入瀕危世界遺產名錄中。





聯合國環境監測代表團於今年三月 莫理遜政府執政期間 ，對大堡礁進行了實地調查，並於近日發布最終報告。





報告顯示，大堡礁應被列入世界遺產的瀕危物種名錄中，然而最終結果仍須等待明年世界遺產委員會評估後決定。





報告亦指出，現有珊瑚礁保護措施的管理制度、戰略目標以及規劃，缺乏「明確的氣候變化目標和最緊迫的實施方案」。





具體而言，該報告中提到聯邦政府此前尚未通過法律規定承諾到2050年實現淨零排放的目標，形容這個目標「仍只是一個理想」，又表示聯邦政府和州政府都必須採取更強有力的減排政策，以將升溫限制在攝氏1.5度之內。





艾巴尼斯政府執政後 已經立法制定 在2050年實現淨零排放的目標，其後亦制定了更具雄心的2030年減排目標。





報告指：「雖然近年來應對氣候變化作出的努力大大加快，特別是在珊瑚修復研究上，但最緊迫的是採取更具體的行動，以保護該自然資源獨特的全球性價值。」





報告又指，對於大堡礁保護方案的管理制度、戰略目標和規劃沒有得到充份執行，特別是在應對水質和漁業方面的問題。





頻繁且大規模的珊瑚白化以及水質酸性上升對珊瑚的威脅亦正越趨嚴重，但由於挑戰巨大，在實現珊瑚礁水質改善計劃的目標方面目前還未取得令人滿意的進展。



雖然政府在減少農場污染物及沉積物的流走方面已經做了大量工作，但在未來三年內仍需採取更多行動，令水質可以達到既定目標。





在一份聯合聲明中，環境部長普莉貝絲（Tanya Plibersek）和政府珊瑚礁問題特使格林（Nita Green）表示，該報告對於大堡礁附近生活及工作的人而言或將是一個警號。





但她們亦表示，報告並不代表聯合國教科文組織提議將珊瑚礁列為瀕危物種。





聲明指：「這是一份技術報告，世界遺產中心尚未提出建議，世界遺產委員會將在評估（之後）考慮。」





「我們正在對氣候變化採取強而有力的行動，立法規定到2030年實現43%的減排目標，並明確指出到2050年實現淨零排放。」



大堡礁特使兼參議員格林（左），環境部長普莉貝絲（中）和昆州環境廳長斯堪蘭（右）在2022年10月參觀新的珊瑚礁船隻「Tamoya」。 Source: AAP / Darren England 在代表團三月到訪時，澳洲經歷了有史以來最酷熱的十二月、一月以及隨後的夏末熱浪，導致大堡礁出現了另一場大規模白化事件 。





澳洲海洋科學研究所隨後表示，今次珊瑚白化對珊瑚礁的致命性並不像過往同類事件一樣嚴重，而且三份之二的珊瑚礁都重新覆蓋了珊瑚。





但該研究所亦警告指，大堡礁仍因氣候變化面臨著長期健康風險。





大堡礁在1998年、2002年、2016年、2017年、2020年和2022年分別發生了六次大規模珊瑚白化事件。科學家指，這是燃燒化石燃料導致海洋溫度升高的結果。





美國國家海洋和大氣管理局的數據顯示，大堡礁北部在11月的海面溫度創下歷史新高，這亦引起了部份珊瑚專家對今年夏天可能再度爆發珊瑚白化事件的憂慮。



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