【黃金海岸直升機事故】倖存者將要接受「多次」手術

要點： 兩架直升機在黃金海岸(Gold Coast)相撞，造成四人死亡。

三名倖存者因重傷正在接受治療。

調查人員正集中確認首個撞擊點。

兩架觀光直升機在黃金海岸的海洋世界 (Sea World) 主題公園附近相撞。其中一架飛機從起飛到相撞歷時僅 20 秒。





事故發生在周一 (1月2日) 下午，當其中一架直升機失去主旋翼葉片並墜落在沙洲時，四人當場喪生。





儘管另一架飛機的駕駛艙嚴重受損，機師仍設法降落在沙洲上。這兩架飛機均由 Sea World Helicopters 運營，並正進行觀光飛行。



收聽節目 運輸安全局：雖有證人和影片 直升機殘骸或能拼湊經過 SBS Chinese 03/01/2023 06:52 Play

遇難者包括生於英國 40 歲的機師Ashley Jenkinson、來自英國利物浦 65 歲和 57 歲的 Ron Hughes 和 Diane Hughes，以及來自雪梨的 36 歲母親 Vanessa Tadros。





Tadros 的 10 歲兒子 Nicholas 和另一名來自 Geelong 的母親 Winnie De Silva 都在醫院，情況危殆。





而 De Silva 的 9 歲兒子 Leon 也在機上，因受重傷接受治療。





De Silva 的丈夫 Neil 表示，他將留在黃金海岸，以支持「將要接受多次手術的他們」。他並在籌款網站 GoFundMe 更新了他們的情況。





今次的黃金海岸之旅是為慶祝 De Silva 的兒子最近從肯亞回到 Geelong 與她團聚。



悼念逝去的生命

第二架直升機的擋風玻璃雖然破碎，但 52 歲的機師仍將其降落在沙洲上，機上六人中有五人，帶著被玻璃碎片𠝹傷的傷口脫險。





此機上的乘客包括一名 27 歲的西澳女子和兩對同行的新西蘭夫婦，包括一名 44 歲的男子和一名 43 歲的女子，以及一名年齡分別為 48 歲和 45 歲的男子和女子。



Pilot Ashley Jenkinson died in a horror helicopter crash at the Gold Coast. Credit: Sea World Helicopters/Facebook 來自黃金海岸的 Jenkinson，除了是一位父親外，生前曾指導過無數新手機師，是人們銘記的「好拍檔」和「絕對的傳奇」。





Andy Taylor 回憶起兩人在 2022 年協助新州北部水災災民時結下的情誼。





他說：「今天我們失去了其中一個最偉大的傳奇人物 Ash Jenkinson，你是一位紳士！」





同事 Penny Wilson 表示，Jenkinson「心地善良、風趣幽默，在他身邊總是充滿歡笑」。





前同事 Lucy Kuhn 說：「他是個了不起的機師，總是那麼善良和樂於助人。他亦是真正的紳士，總是樂意伸出援手。」



調查集中在首個撞擊點

澳洲運輸安全局（Australian Transport Safety Bureau；ATSB）正在調查事故，特別是墜機時兩個駕駛艙內發生的情況，而兩架直升機已從沙洲打撈上來。





周二 (1月3日)，ATSB 首席專員 Angus Mitchell表示，Jenkinson 的飛機起飛後，在空中停留了不到 20 秒，其主旋翼槳葉就撞到了第二架即將降落的直升機駕駛艙。





他說：「現在我們尚未確定這是否首個撞擊點。」



Queensland. Fire and Emergency Services commissioner Greg Leach and Police Commissioner Katarina Carroll place a floral tribute at the Broadwater Parklands to honour the lives lost during the helicopter crash. Source: AAP / Jono Searle 「但這可導致主旋翼和波箱與主（Jenkinson 駕駛的）直升機分離，令直升機無法升起，並墜落在地。」





Mitchell 說，另一架直升機機師在飛機受損時，仍能夠著陸減低傷亡，是個非凡的成就。





他說：「當任何飛機發生事故時，都會產生巨大的力量作用，尤其是直升機相撞。」





「在直升機左前方已損壞的情況下，他仍能讓它降落，確實是超卓的事情。」



為受影響的人祈禱和支援

營運這兩架飛機的海洋世界直升機公司 (Sea World Helicopters) 以及主題公園公司 Village Roadshow Theme Parks 均向遇難者哀悼，並慰問他們的家人以及目睹墜機事故的遊客和工作人員。





Village Roadshow 在一份聲明中說：「我們正在為受悲劇影響情緒的職員提供支援。」





昆州署理州長邁爾斯 (Steven Miles) 表示，昆州再次為一場悲劇而感到悲痛。





他說：「讓我們永遠懷愐他們並為那些失去至親和摯愛，以及目前正在接受治療的人祈禱。」





澳洲總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 表示，澳洲對這場慘劇感到震驚。





他在推特 (Twitter) 上寫道：「我與所有受影響的人，包括急救人員在一起，並向那些悲痛的人致以最深切的慰問。」





