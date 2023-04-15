【有相為證】澳男泊車在女友屋外竟收90元罰單 網民: 市議會「搶錢」?

這名來自阿德萊德港(Port Adelaide)的男子在社交平台Reddit上載了當日(4月10日)上午拍攝的照片，表示自己的汽車因停泊的位置稍稍進入了女友住所的行車道( Driveway)約30厘米，而被罰款90元，並詢問其他用戶曾否遇過類似事情，引起網民熱烈討論。





這名男子在帖上寫道：「當日我的汽車車尾稍稍超出了女友住所的行車道約 30 厘米，就被阿德萊德港市議會罰款90元。有人有類似的經歷嗎？ 」





他解釋因前面的汽車停在兩個停車位之間，而且當天正直公眾假期，加上是一條繁忙的街道。在沒有選擇下，只能把車停在當時的位置。



澳男在社交媒體Reddit發文，並附上照片，指他的汽車當日因違規泊在女友住所的門外收到90元罰單。 Credit: Reddit / Snippster 網民對事件熱烈討論，反應不一。 Credit: Credit: Reddit 網民事後的反應不一，有網民看過照片後認為市議會矯枉過正，指他並沒有阻礙行車道，並指若發生在自己身上會提出上訴。並有網民指自己和鄰居經常收到類似罰單，指市議會乘機搶錢。可是，也有網民對事主不表同情，指他違規應付罰款。還有攪笑網民建議事主盡快換女友，屆時新女友住所行車道更闊一點，問題就能解決。





支持的網民:



“我認為這根本微不足道。你並沒有阻礙行車道，而且你正在探訪屋主。”

“我希望在只有一丁點有罪的基礎上對這罪行進行抗辯，希望法院能簡化為無罪，哈哈!"

“阿德萊德港市議會經常這樣做，這是絕不能接受的。我自己和幾個鄰居也收過類似的罰單。我只能說他們在搶錢。 "

"照片明顯看到車道沒有被阻塞，屋主的兩輛車絕對可以在行車道上輕鬆駕駛離開。"

"首先你沒有停在行車道上。你沒有擋住行車道的任何部分。我肯定會對此提出上訴。"

也有網民持相反意見。



"對不起老友，交通條例規定你不能把車停在行車道上，不管你差距有多小。你的照片足已證明發出罰單是正確的，你需要從這次經驗去吸取教訓。"

"你不能擋住別人的行車道，事實上，你必須將車停在行車道一定距離的地方，以便緊急服務車輛進入。這適用於澳洲任何一個城市。 "

"在別人的行車道上停車應該要特別注意，在網民的回應中證明真的有很多笨蛋認為你可以做任何你想做的事。"

"我為市議會工作的，這是千真萬確。即使是你自己的車道，你也不能阻擋它一丁點。車道的盡頭部分實際上歸市議會所有，因此它不是你的私人土地。"

"大家絕對需要意識到這一點。你可以考慮換個新女友，到時有更闊的車道。問題就解決了。"

事件提醒大家在私人車道上停車切忌掉以輕心。儘管以上事件有爭議，但法律規定司機必須確保停車位置不超出行車道，車輛亦不得阻礙行人路。





