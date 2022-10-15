【足半年有薪假】帶薪育兒假至2026年將延長至26周

目前，父母有資格享有18 個星期的帶薪育兒假和「次要」照顧者可享有兩星期的帶薪育兒假。





兩者的工資都以國家最低工資支付。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese） 表示，帶薪育兒假改革將令家庭受惠，改善女性的經濟平等，並促進澳洲預算更廣闊。





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這重大改革旨在讓女性就業，並幫助家庭支付生活費用。





從2024年7月起，將提供兩星期的額外假期，並且每年將增加兩周，直到2026年7月，屆時將提供6個月的完整帶薪假期。





屆時，每個有新生嬰兒的家庭都可享有總共半年的帶薪假期，假期由兩位父母共享。





帶薪育兒假可以在帶薪工作期間分批運用，使家庭可更靈活運用假期，更善用假期。





單親父母將能夠享有全26星期假期。





育兒帶薪假期仍將維持「不享用就放棄」的規則，以鼓勵更多的父親和伴侶享用帶薪假，並確保更平等地分擔照顧責任。





總理艾巴尼斯將在今日新州工黨州會議上發表講話時，宣布有關消息。





「這是最強烈的共識之一，也是我們的就業和技能峰會上最明確的呼籲之一。」，他指企業、工會、專家和經濟學家都認為，為家庭提供更多選擇、更多支援和更大靈活性，為女性提供更多機會，可以提高整個經濟的參與度和生產力。





他表示「女性平等是我們公平工作願景的核心，女性平等將成為我們預算的核心。」





「因為女性能充分、平等和受尊重地參與我們的經濟，是我們國家最大的未開發資源。」





艾巴尼斯表示，投資在新手父母將帶來持久的經濟回報。





他指「這是一項支持現代家庭的現代政策。我們知道投資育兒假有利於我們的經濟，有利於生產力和參與度，有利於家庭，也有利於我們整個國家。」





「改革提供更多選擇，提供更大的穩定性，並且有獎勵的願景。改革就像更便宜的托兒服務一樣，是經濟改革。」





艾巴尼斯表示，政府將 26 星期的假期視為基線或「國家最低標準」，並希望僱主能夠有競爭，為在職父母提供盡可能最好的福利。



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社會服務部長利絲和 (Amanda Rishworth)表示，提高女性勞動力參與率，並鼓勵更多父親享有育兒假，是政府的優先事項。





利絲和指「這將有利於媽媽們和爸爸們，這對孩子們有好處，並對經濟產生巨大的推動作用。」





「我們知道，將育兒視為平等的伴侶關係，有助改善性別平等。我們有支持現代澳洲家庭的帶薪育兒假計劃是相當重要，並有愈來愈多僱主提供的其他育兒假計劃，為計劃補充。」





有關帶薪育兒假政策的更多細節，將在10月25日的預算案中公佈。



