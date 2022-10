【驚】港人中國領事館外抗議 被扯入領事館毆打

事發在英國時間周日下午,一批港人在中國駐曼城領事館外集會,進行後中國國家主席習近平的示威,示威中懸掛抗議中國標語及港獨旗幟,一批人其後走出領事館,推倒及取走部份抗議標語,其中一名示威者被拖進領事館閘內。





在 BBC 中文網的片段顯示,當時有人向閘內的示威者揮拳,示威者則一度抱着另一男子的腿不放,雙方拉扯及扭作一團。





當地警員走向領事館大閘表示「好吧讓他走吧」(all right let him go),並將該示威者拉走。





多名英國國會議員批評事件不能接受,指責中國駐英的外交人員捲入有關暴力事件。





英國執政的保守黨議員、新任外委會主席凱恩斯利用議會特權稱,中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原完全看到並且很可能參與了襲擊事件。





她在英國議會中表示:她們看到的是中國總領事撕毀海報及和平抗議。





中領館回應英國廣播公司中文網查詢時表示,對「一小撮『港獨』分子未經批准」在領館外聚集,並懸掛侮辱中國元首畫像,表示「強烈憤慨和堅決反對」,要求英方「確保我領事機構和人員的安全與尊嚴」。



她表示:鄭先生撕下標語牌後,一名香港人身體受到嚴重傷害,其中一人因參加和平抗議而住院。





她說:一些人隨後被拖到領事館範圍內,被那些被認定為中共黨員的官員進一步毆打。





她指英國不能允許中共對抗議者進行毆打、他們對言論自由的壓制以及他們一次又一次地不允許在英國土地上進行抗議活動的方式。





她形容:這是一次令人不寒而慄的升級。





中國駐英大使目前不在國外,臨時傳喚楊曉光代辦解釋此事。





外交、聯邦和發展辦公室國務部長戈德史密斯(Zac Goldsmith)表示:今天,我們向中國當局表明了我們的觀點:必須尊重英國和平抗議的權利。





中國外交部發言人汪文斌回應事件,表示,中國駐英大使及領事館均遵守當地法律,希望英方按《維也納公約》協助中方人員於當地的日常運作。





這場抗議活動有 30 至 40 人參與,其中包括現在居住在英國的香港人,這是在中國執政的共產黨每十年一次的全國代表大會開始時在北京舉行,外界普遍預計習近平將贏得第三屆領導層。





英國廣播公司發布的視頻顯示,一名戴著黑色帽子和馬尾辮的男子被拖過大門進入領事館,他躺在地上時被五名男子踢打。



事件發生在中國駐英國曼徹斯特領事館。 Credit: Lindsey Parnaby/AP 該事件並非中國駐英國使館外的抗議活動首次引發爭議。





7 月,澳洲人權活動家柏樂志(Drew Pavlou)在被指控向中國駐英國大使館發送假炸彈威脅後被捕並隨後獲釋。





這名 23 歲的男子在中國駐倫敦大使館外舉行「小型和平人權抗議」以捍衛維吾爾族、藏族和台灣人民的權利時被捕。





在試圖將他的手和台灣國旗粘在大使館大門上後,柏樂志說,倫敦警察局逮捕了他,原因是他涉嫌在一封電子郵件中向大使館發送假炸彈威脅。





柏樂志「大聲否認」自己曾發送這封電子郵件,並指出之前涉嫌向使用他的名字的政府官員發送虛假電子郵件的實例。



Anti-Chinese government activist Drew Pavlou. Source: Facebook 他向 SBS 新聞表示:為甚麼我要放棄我的整個生命……去中國大使館舉行和平抗議,然後還要發出帶有我名字的炸彈威脅?他直言這很瘋狂,沒有人會相信。





英國警方在一份聲明中補充,最新事件的受害者在醫院過夜接受治療,調查正在進行中。





據一位與他關係密切的朋友說,這名男子名叫BOB,今年 30 多歲,最近從香港移民到英國。





接受廣播公司天空新聞採訪時,BOB 說他擔心自己的生命,在襲擊發生後他的臉上出現了割傷和身上的瘀傷。





他表示:他們就像黑幫,你知道,做黑幫的事。不應該那樣。不是在中國,你知道。這是英國。