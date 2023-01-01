雪梨海港大橋盛大煙花匯演 Rocks 險釀人踩人慘劇

澳洲各地均有盛大的送舊迎新的活動，例如各地的大除夕夜派對持續舉行到深夜。





今次是近三年以來，首次沒有對跨州或海外旅客實施新冠限制措施的新年慶祝活動。



雪梨海港大橋的煙花匯演，慶祝 2023 年的來臨，吸引超過 100 萬人前去觀賞。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI 雪梨那一場盛大兼令人嘆為觀止的煙花匯演，估計吸引了超過 100 萬人前去市中心附近欣賞。





不過，有雪梨市民上載了一些聚集的人士為了爭取更佳欣賞煙花的位置而推開圍欄，於是出現了爭先恐後的場面。





例如在 Rocks 的 Argyle St，有父母擔心推撞會演變成像韓國梨泰院去年萬聖節的人踩人恐怖場面，於是把年幼的子女抱起並舉高。





在場警員對此也無能為力。





不過，也有人跌倒在地上，身上遭多人踩踏，幸虧無恙。



雪梨除夕倒數煙花匯演險釀人踩人慘劇。 Credit: DailyMail Australia 與此同時，墨爾本的煙花從個 30 個屋頂燃放，可以和全國各地的慶祝活動媲美。





可是，在北領地首府達爾文的煙花匯演，則因天氣惡劣而遭取消。雖然主辦單位感到失望，但係他們表示，市民的安全至為重要。

