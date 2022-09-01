「三連」拉尼娜現象 澳洲夏天或持續多雨

世界氣象組織在周三表示，拉尼娜現像有70%的可能性會持續到 2022 年 9 月至 2022 年 11 月，然後可能性在12 月至2 月逐漸降至 55%。





這將是本世紀第一次「三連」拉尼娜現象，是自2020年9月開始以來，拉尼娜現象在南半球夏季連續出現三次。





拉尼娜現象導致澳洲在2020到2021和2021到2022年夏季，多地經歷大雨、大範圍洪水和炎熱。





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拉尼娜現象是指太平洋中東部海水大規模冷卻，導致風壓和降雨量變化。





WMO 秘書長佩特裡·塔拉斯（Petteri Taalas）教授表示，連續三年發生拉尼娜現象是「例外」，他在一份聲明中指「雖然拉尼娜帶來的降溫暫時減緩了全球氣溫的上升，但並不會扭轉長期的變暖趨勢。非洲之角和南美洲南部日益嚴重的乾旱就是拉尼娜現象的特徵，而東南亞和澳洲的降雨量也高於平均水準。」





聲明又指，WMO 將繼續就人道主義提供訊息，並支援農業、糧食安全、健康等部門。





澳洲氣象局BOM今年8月將拉尼娜預警從「觀察」狀態改為「警報」狀態，在今年春天，拉尼娜天氣事件襲擊澳洲可能性升級至約70%。





自有記錄以來，澳洲經歷了三次連續拉尼娜事件，上一次發生有關情況是20多年前的1998年至2001年。





1900年以來的18次拉尼娜事件中，包括現象持續多年的時間，有12次導致澳洲部份地區發生洪水。BOM認為，如果另一次拉尼娜事件在太平洋地區發生，濕潤天氣將持續到夏季。





氣象局在8月31日舉行的新聞發布會上警告，澳洲東岸可能會出現大雨，以及具破壞性的風暴和冰雹的可能性。





在經歷了近三年高於平均水平的雨量之後，雪梨地下水位已經飽和。 氣象局警告，這將導致河流和小溪決堤，水庫氾濫，並增加山洪暴發的風險。





氣象局氣象學家Laura Boekel 表示，氣象局正在密切關注拉尼娜現象發展，今年夏天出現拉尼娜現象的可能性已經提高，如果拉尼娜現象真的出現，夏天也會繼續多雨。





Sky News氣象學家Alison Osborne說，是次拉尼娜現象看起來很弱，但可能至少會持續到夏初，不過對於1月之後拉尼娜的影響，目前各方意見仍然不一。









此外，根據氣象局的冬季數據，澳洲全國平均氣溫比1961年至1990 年的平均氣溫高0.36度，但是是自 2014 年以來的最低氣溫。





全國平均降雨量數據並未打破到任何記錄，僅比平均水平高4%，但是是自2016年以來最潮濕的冬季。





昆洲和北領地的冬季降雨總量都很高，分別比平均水平高55%和 48%。





氣象局高級氣候學家Simon Grainger向澳洲廣播公司表示「今年冬天，看到幾種類型的雲帶穿過北領地北部和昆州，為這些地區帶來相當大雨量。」





「這意味著在北領地和昆州的部分地區，冬季的實際降雨量會比一般預期高4倍多。」





新州今年冬天的降雨量僅比正常情況多 3%，但新州東岸在7月初因低氣壓在雪梨及其周邊地區帶來大雨和洪水，經歷了本季最嚴重的天氣事件。





Simon Grainger表示，這令 Illawarra到中北海岸的沿海地區，經歷了自 1900 年有記錄以來最潮濕的 7 月。





包括雪梨在內的少數地區可能會成為有記錄以來最潮濕的一年。





「今年雪梨的雨量實際數字為2,010.6毫米，是至今為止有記錄以來最潮濕的一年。」





上一個創紀錄的年份在1950年，同期雨量不到1,850毫米。





冬季降雨是南部種植季節的支柱，澳洲南部大部分地區今年冬天的降雨量低於平均水平。





Simon Grainger 表示「這不是最差的情況，但事實是低於平均水平。」





他續指「南澳和塔州都經歷有記錄以來第5個最乾燥的7月，但塔州 8 月相當潮濕，所以總體而言，冬季降雨量並不算太差。」



