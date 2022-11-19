點解呢名維州女子差啲無咗58萬？

一名維州女子將中獎彩票與其他收據放在一起，四個月後才突然發現中獎。

LOTTERY STOCK

該位住在維州貝納拉（Benalla）地區的女士並不知道自己把這張中獎彩票放在一堆舊的收據中。(資料圖片) Source: AAP / MICK TSIKAS

一名維州女子並不知道她中了今年 7 月 2 日開出的 TattsLotto 大獎， 而獎金金額達$580,000元。

這位住在維州貝納拉（Benalla）地區的女士並不知道自己把這張中獎彩票放在一堆舊的收據中。但當她四個月後洗車時卻發現了這張彩票，這讓她大吃一驚。。

她對TheLott表示：『我一直都不知道贏了獎金 。』

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她又說：『四個多月來，我一直開著車與這張價值58萬元的彩票到處兜風。』

這張彩票是在今年 7 月 2 日的 TattsLotto 抽獎中獲得九張一級中獎彩票的其中一張彩票。當天的頭獎彩池達 522.4 萬元，而她獲得的獎金經分拆後是$580,525.35。

她表示，當她洗車時發現了這張彩票後，她立即到當地的報紙檔檢看。她說：『我直接把彩票拿到報紙檔，而當彩票終端機上出現彩票贏得一級大獎時，報紙檔的職員幾乎要為我哭了。』

當她與家人分享這個消息時，她的姐姐也不敢相信，她還以為這位女士是受騙。

她對 The Lott 說：『當我把這個消息告訴姐姐和媽媽時，我的姐姐就說，‘你是不是被騙了？ 你在哪？'。 我不得不向她保證這不是騙局！。』

她又說：『在我們去 The Lott 總部領獎之前，我和我的家人都不敢相信中獎的消息。』

這位女士稱今次中獎將「改變了她的生活」，她正計劃用獎金來購買房子。

她說 ：『我可以期待購買我的第一間屋！』
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Published 19 November 2022 at 1:17pm, updated 2 hours ago at 1:20pm
By Selina Kong
Source: SBS