43歲女指在超市被生菜滑倒索償 結果如何？

43 歲的 Kanwaleen Bhelley 聲稱，在 2020 年 5 月她在 Wyndham Vale 的超市Coles受傷後 ，她在總體個人損傷(whole person impairment, WPI)方面的程度達 5% 。





Kanwaleen Bhelley的醫療報告亦證實其說法，指她因跌倒造成的損傷超過 5%，但索償要求被Coles這家超市巨頭拒絕，Coles並將個案提交給一個醫療小組，小組在2021 年就個案進行評估。





該醫療小組的成員包括澳洲醫學協會主席麥克雷（Roderick McRae）。小組發現，Kanwaleen Bhelley的脊椎和骶髂關節出現了與年齡相關的退化改變。





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專家組裁定她的病情穩定，她沒有達到賠償所需的 WPI 門檻。





Kanwaleen Bhelley對維州最高法院裁決提出上訴，稱該醫療小組有錯誤。





根據上訴的文件顯示，對於小組指Kanwaleen Bhelley沒有達到賠償所需的 WPI 要求，文件指「小組不是沒有使用、誤用指南，就是做出不公開的裁決，或不合理的裁決。」





Kanwaleen Bhelley認為，如果沒有這樣的錯誤，專家組將確定她因脊髓損傷而導致全身損傷程度為 5%，而認定為嚴重損傷，從而使她有權要求非經濟損失的損害賠償。





Kanwaleen Bhelley並聲稱，她在 2020 年秋季在超市受傷導致疼痛，限制了她的活動，包括限制她參加音樂會和寺廟的活動。





她並聲稱她只能開車大約一個小時，然後才會出現腰痛，並且因為害怕右膝疼痛而沒有跑步。





專家組在他們的報告中寫道「她在伸展背部前。可以站立大約 10 分鐘，」





「她可以步行約 30 分鐘，（但）在約 500 米後，她注意到右膝輕微疼痛，因此停止步行，坐下或站立約 10 分鐘。」





「她可以毫無困難地上樓梯，上下樓梯時使用交替的樓梯踏板，沒有下背部或右膝問題。」





法官 Andrea Tsalamandris 接受醫療小組對Kanwaleen Bhelley的 WPI是 0% 的評估，但承認，Kanwaleen Bhelley可能仍在為兩年前跌倒而出現症狀或抱怨。





但她裁定小組的評估沒有錯誤，並在周五作出判決時駁回了 Kanwaleen Bhelley的上訴。





法官 寫道：「小組可以確定 Bhelley 女士的投訴和症狀是屬於最恰當的分類。」





「我不認為醫療小組有錯誤，因此駁回上訴申請。」





澳洲法院此前曾審理過多宗因食物滑倒和絆倒而要求索賠的個案，其中包括一宗是有關 Woolworths 的案件，事主稱因葡萄和蔥而滑倒。





去年，一名墨爾本女子在 Clayton 的 Zouki 咖啡廳因一塊熱薯片而滑倒，要求索賠 141,000 元。



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