【仇人節限定】向前度表達「強烈不滿」？呢間動物園幫到你

動物園在其網站上表示，所得善款將用於「支持動物園、及保護德州及世界各地野生動物的未來。」









所有捐助者都收到一張電子情人節卡片，以表達他們對動物園的支持。客人還可以選擇給前度發送一張電子卡片，向他們表達：



以他／她名字命名的蟑螂或代替品已餵給動物。

除了蟑螂外，客人亦可以選擇 5 美元的蔬菜、或 25 美元的冷凍老鼠作為代替。





你還嫌不夠？動物園亦安排了升級服務，只要客人捐款150 美元，動物園可安排向收件人發送度身訂造的短片及短訊，顯示其代替品被動物吞噬的整個過程。





動物園的公共關係主管賽佩雷斯 (Cyle Perez) 向美國媒體表示，這項一年一度的活動非常受歡迎。去年，他們就收到了來自全美 50 個州和 30 多個不同國家的 8000 多筆捐款。



