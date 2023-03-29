屠宰場盜攝片揭豬隻殘忍待遇 業界：符合人道標準

網上發佈的一段屠宰場內的影片顯示，豬隻在被殺死之前似乎在尖叫。澳洲豬肉養殖者機構將調查這令人震驚的狀況。





這段錄像由農場透明度項目（Farm Transparency Project）提供，於今年初在三個屠宰場內秘密拍攝。活動人士稱，他們在墨爾本西部的Laverton和維州東北部的Benalla的工廠內安裝了隱藏的攝像頭。





視頻畫面顯示，豬隻被綁在密閉的空間裡劇烈地喘息。據稱這是因為牠們被暴露在高濃度的二氧化碳中，讓牠們在死亡前失去知覺。這過程被稱為「擊暈」（stunning）。





根據澳洲法律，屠宰場的豬在死前必須被擊暈，確保其不會感到疼痛。而讓動物暴露在二氧化碳中，或通過電流擊暈牠們是「唯二」合法的擊暈方式。



畫面顯示，豬隻被綁在密閉的空間裡劇烈地喘息。 拍攝影片的活動人士Chris Delforce表示，這是他見過的最可怕的事情。「將這種做法標榜為人道，是嚴重的欺騙行為。」





澳洲豬肉組織（Australian Pork）表示，屠戶使用的方法得到了經過同行評議的動物福利科學研究的支持，該組織正在尋求完整的記錄，以便審查該錄像。





該組織在一份聲明中說：「整個澳洲豬肉行業都非常重視我們動物一生的福利。」





皇家防止虐待動物協會（RSPCA）行政總裁Richard Mussell表示，該組織對使用二氧化碳氣體擊暈豬隻的做法表示關注。





他說，雖然使用氣體而不是電流意味著動物可以在較少的處理和壓力下被擊暈，但福利問題仍然存在，包括牠們是否仍然感到疼痛，而且一些豬不會立即失去意識。





他認為澳洲每年有550多萬隻豬被屠宰，行業應改善屠宰豬的福利。



活動人士呼籲維州當局對二氧化碳擊暈進行調查，並禁止這一方式。 農場透明度項目希望維州對二氧化碳擊暈進行調查，並禁止這一方式。而澳洲肉類工業委員會（The Australian Meat Industry Council）拒絕對上述影片發表評論。





該組織在一份聲明中表示：「非法獲得的這種性質的視頻本質上是有偏見的，並未基於與牲畜加工的複雜性有關的背景，並且只向媒體發佈以推動（發佈者的）議程。」





綠黨呼籲緊急成立一個獨立的動物福利辦公室，並制定更有力的法律，加大執法力度。





維州農業廳長蒂爾尼（Gayle Tierney）表示，政府支持任何能減少豬隻在屠宰前痛苦的改善措施，制定新的國家級屠宰豬福利標準是一個優先事項。





聯邦農業部長懷特（Murray Watt）形容這些畫面令人痛心，並表示政府正逐步取消活羊出口，制定新的動物福利戰略，並設立一個新的動物福利監管機構。



