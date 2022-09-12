遊客過關時被指違反簽證遭羈留 邊防署五日後才認錯放人

今年9月1日星期四，三名來自同一家庭的印度遊客抵達珀斯機場後，被告知他們的旅遊簽證被取消，因為他們沒有與申請簽證時提到的旅伴同行。他們隨即被帶到羈留中心等候遣返，被關了約110個小時。





其中一名男子瓦里德（Polachan Vareed）向SBS馬拉雅拉姆語（Malayalam）表示，當時澳洲邊防署（ABF）告訴他們，移民部的系統顯示他們申請600類別旅遊簽證時聲稱的伴侶不在澳洲，因此屬於提供不實資訊。





他說：「我像罪犯一樣被盤問，然後拘留5天，就因為我沒帶妻子一起來。」



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這就是遊客在這受到的對待嗎？

隨後，在墨爾本的聯邦巡迴法庭上，移民部官員承認取消簽證的決定是受「管轄權上的錯誤」影響而作出。





法庭指，移民部錯誤理解了1958年移民法的101條b款，以為申請者提供了不實資訊。「沒有證據顯示，申請者提供的資訊，即他打算和誰前往澳洲，在提交申請時是不實的。」





法庭判決三人馬上獲釋，並由移民部負責堂費。





移民部所屬的內政部回應SBS馬拉雅拉姆語查詢時，拒絕評論個案，僅指取消簽證的權力有助保護澳洲人。



三名遊客在飛機上興奮自拍。 Credit: Supplied: Biju Pallan 三名印度遊客表示，他們是受珀斯的親戚邀請參加家庭聚會。





瓦里德表示，他們和各自的妻子在今年5月和6月申請旅遊簽證。「我們申請時提到妻子會一起來澳洲，他倆也是。但我們的妻子有事要留多一會。要和配偶同行不是簽證條件之一。」





他提到，當天是下午5點入境，過關時被帶走分開盤問直到深夜，連手機和行李都未拿到。他還被質問是否來澳非法工作。





他說，共有三組官員分別盤問相同的問題：「我說我是來參加家庭活動，我提供了所有我知道的資訊。但他們一直問我為甚麼不帶妻子來、是否撒謊。」





另一名遊客說，從親戚處聽說很多有關澳洲的美好故事和尊重人權，不料自己卻受此對待。



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三人在澳洲的親戚Biju Pallan已決定循法律途徑追究邊防署。「如果他們被遣返，會損害他們的聲譽、影響到家庭。為何遵從一切合法程序後要像非法入境者那樣被遣返？」





珀斯很多移民律師都不願和邊防署打官司，他最終找了墨爾本律師福特（Carina Ford）。後者曾擔任昆州Biloela泰米爾家庭的代表律師。「法律挑戰很昂貴，但我決定去馬。多少人能承受風險？多少人因為沒錢而只能接受被驅逐出境？」





西澳族裔社區理事會（Ethnic Communities Council）主席Suresh Rajan認為，事件顯示邊防署的權力「過度擴張」。「這是對一個有合法簽證的外國遊客群體的刻板印象，完全是浪費納稅人金錢。」





他說，在澳洲積極尋求外國遊客回歸的時候，這樣的事件令人非常失望。



