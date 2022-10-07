澳洲航班客運量創38來新高 某航線票價增逾倍

在可用航班減少的情況下，新的國內航空數據顯示，在7月份，航空公司所有服務中的座位幾乎86%被坐滿。





澳洲基建、交運及偏遠地區經濟局(Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics)證實，全行業客運量為 85.8%，是自1984年有記錄以來的最高水平。





上一個最高紀錄是在2019年10月和2007年10月，錄得84.5%。





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在2020年4月澳洲新冠疫情防疫措施的高峰期，全行業的客運量降至 28.3%。





客滿率最高的航線包括從凱恩斯到墨爾本，平均載客率為95.2%，和黃金海岸到墨爾本的航線，平均載客率為95%，以及阿德雷德到黃金海岸的航線，平均載客率為 94.6%。





統計數據反映強勁的旅行需求，以及國內市場的航空載客量減少。





在今年早些時候，載客量超過新冠疫情之前的水平，兩家主要航空公司都削減國內航班，以應對高油價和員工患病率上升。





與2019年的數據相比，2022年7月的可用座位減少 15%，但乘客人數僅下降11%。





未來幾個月，載客量預計將保持比2019年低的水平。





澳航預測，到今年年底，國內航班將恢復到新冠疫情前水平的95%。





澳洲維珍航空也在減少班次，但維珍航空行政總裁赫德利卡（Jayne Hrdlicka）在一次商務午餐中表示，這種情況可能很快就會改變。





赫德利卡指「航班已滿，需求量很大，我們正在努力確保我們能夠將市場的容量提升，特別是在聖誕節假期期間。」





「我們希望確保澳洲人可以在假期做任何他們想做的事，並且有很多機會搭乘航班飛往他們選擇的目的地。」





在新冠疫情期間，波音737的數量從5架減少到4架，在機組人員之間造成一些緊張。





澳洲空服人員協會全國秘書 Teri O'Toole 表示，機組人員的繁重工作量，令員工生病和疲勞，導致高缺勤率。





她指，澳洲維珍航空的機組人員甚至無法休息，因為他們必須在 30 分鐘的時間內清理飛機。





由於客運量僅保持在疫情前的一半，國際航班進出澳洲的載客量也創歷史新高。





7 月份的數據顯示，阿提哈德航空（Etihad Airways）等航空公司，在本月從澳洲起飛的航班上幾乎沒有空餘座位，平均座位佔用率為 98.9%。



這些數字有助解釋為什麼機票價格也在上升，即使是特價機票也達到 2007年12 月以來的最高水平。





本月最便宜的來往英國和澳洲單程經濟艙機票，等同疫情前的來回機票價格，約每人 700英鎊（約1220澳元）。





來往倫敦希斯路機場和雪梨之間的單程票價約為1,650英鎊（約2876澳元），根據旅遊公司Flight Centre表示，目前機票的平均售價為1,150英鎊（約2004澳元）以上，而2019年僅為550英鎊（約958澳元），增幅近110%。





Flight Centre 的航空主管Justin Penny表示，航空燃油成本是「一個不斷增長的挑戰」，每桶燃油的成本比疫情前高60%，平均每桶100 美元。燃油通常是航空公司最高的運營成本，約佔25%。





他指，由於運營成本高昂，航空公司某程度上不願意運營高耗油飛機。





而令情況加劇的原因是在英國和澳洲航班之間的中途站，如香港或日本的防疫措施限制。



