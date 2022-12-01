澳洲華人公益金支援受洪災影響地區民眾

今年10月澳洲東南部有大量降雨，令多個地區出現洪水。到10月底，氾濫的河流對昆州南部、新州中西部和維州北部等多個社區造成影響。





澳華公益金主席朱潘敏嘉（Monica Chu）在今日（12月1日）舉行的新聞發佈會上表示，有見及此，該機構決定盡己所能幫助受影響的民眾。





她提到，他們在今年5月已向受洪水影響嚴重的新州北部Lismore市議會捐贈了4萬元，以應對4月發生的水災。





詎料月前水災再度頻生，而且波及多個州份，而且洪水出現的原因之一、連續三年出現的拉尼娜（La Nina）現象預計將持續到今年年底。「受災社區的恢復之路既漫長而充滿挑戰。」



朱潘敏嘉（中）與新州州長佩洛德（左）及工黨議員李逸仙（右）合影。 Source: Supplied 為幫助災民，澳華公益金即日起接受各界捐助，截至2023年2月4日，期間所有收益都將轉交給澳洲獅子基金（Australian Lions Foundation）。





後者將向全澳各地的獅子會組織提供緊急撥款給受災社區。過去提供的捐贈物品包括家電、床上用品、傢俬等，以基本的家居需求協助災民重建家園。





作為表率，澳華公益金捐助$20,000以啟動本次活動，已故僑領陳克勳的慈善撥款資助金也捐贈$12,500 。





詳情可瀏覽澳華公益金 網站 ，查詢請聯絡朱潘敏嘉（電話：0412 097 889，電郵：monica.chu@accfnsw.org）或Luci Ozcan（電話：0404 101 838，電郵：luci.ozcan@accfnsw.org）。

