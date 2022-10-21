【放寬藏毒？】首都領地立全澳先例 持少量毒品非刑事罪

首都領地已成為澳洲第一個將少量毒品非刑事化的司法管轄區，包括海洛英、可卡因、搖頭丸等。





於周四，首都領地議會通過了依賴藥物（個人使用）法案修正案。



改變法律將有甚麼影響？

Advertisement

法律的改變意味著被發現藏有個人用量的毒品，不會被刑事檢控，但會被警告、罰款、或轉介到一個毒品轉移計劃。





共有9種不同的毒品被列入法例之下，包括海洛英、可卡因、搖頭丸等。





該法案使警方能夠對持有非法毒品的人處以罰款，但不會通過刑事司法系統向他們起訴，現時最高刑罰為監禁兩年。





涉事者也可以選擇參加藥物轉移計劃，而不是繳交100 元罰款。





惟新法案不會改變販賣毒品罪。



首都領地政府曾在 6 月宣佈原則上支持該法案。





衛生廳長斯蒂芬史密斯 (Rachel Stephen-Smith)指，正確的方向是針對減低毒品的危害，而不是懲罰使用毒品者。





「非法藥物是有害的，首都領地政府將繼續對毒販採取強硬立場。該法案不會改變這種觀點。」





「政府和首都領地警務部門將繼續努力減少毒品供應，並會通過司法系統起訴經銷商和販運者。」





斯蒂芬史密斯表示，有證據表明，將吸毒定為犯罪並不能減少吸毒，藥物濫用需要被視為一個健康問題。





「將吸毒成癮視為一個健康問題可以改善社區中每個人的結果。」





首都領地警察廳曾提出，持有毒物數量超過了個人使用量，可被視為可販運數量。





首都領地政府表示，為期 12 個月的實施期將用於加強監督安排並培訓包括警察在內的前線工作人員。





私人成員法案於 2021 年初由政府後排議員佩特森（Michael Pettersson）首次提交議會。





佩特森說：「今天是重要的一天。」 他感謝他的同事為「更好的方式」投票。





「今天的法案不是一場激進的革命；它是我們現有法律的逐步演變。」



法案擴大了首都領地的簡單大麻違法通知 (SCON) 計劃，有關計劃自1992年後已將少量大麻非刑事化。





首都領地於 2019 年通過了一項法律，允許擁有和種植少量大麻供個人使用。





2021 年對該法案的調查結果建議要通過修正案，以確保其符合政府的減低毒品的危害政策。





實施新法律需要 12 個月，這是繼今年較早時在坎培拉推出全國首個固定地點藥物檢測診所之後所推行的。



