「L 牌仔」參與 30 分鐘網課將可豁免部份學車時數

澳洲首都領地運輸廳長斯蒂爾（Chris Steel）星期三（11 月 30 日）宣布，當地持有學習駕駛牌照的人士將可參與一個由聖約翰救傷隊（St John Ambulance Australia）提供的全新免費網上急救課程。
同時，為鼓勵學車者參與有關的 30 分鐘網上課程，政府將從有關人士強制性 100 小時受監察駕駛時數中，扣減其中五個小時。
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學車需接受強制急救訓練？
斯蒂爾表示，有關的網上急救課程將為駕駛新手提供基本急救技能，以讓他們能夠在目擊交通意外時能即時提供協助。
他說：「這個訓練不但會提供拯救性命的技能，亦能提醒我們的下一代駕駛者，交通意外可能造成的後果是有多嚴重。」
聲明指，首都領地政府將在數月內公布新計劃的進一步詳情。又指，將會向昆士蘭科技大學（Queensland University of Technology）撥款，以對有關課程內容進行正式評估，其中亦將研究將有關課程擴展至全國其他司法管轄區的可行性，以及。
斯蒂爾表示，這個「學車者急救課程計劃」得以落實，2022 年澳洲年度傑出長者得主登普西（Valmai Dempsey）功不可沒。
學習駕駛。 Credit: ljubaphoto/Getty Images
他說：「過去多年，登普西一直倡議透過急救挽救生命，而今日正正為達到她的目標踏前一步。」
現年 72 歲的登普西，在坎培拉的聖約翰救傷隊服務超過 50 年，多年來一直提倡向駕駛新手教授急救技能。她認為，這樣做將能確保社區內有一大部份人士擁有足以挽救性命的技能。
登普西表示，首都領地政府落實該項計劃，是鼓勵學車者學懂基本拯救生命技能的最強方法。
她說：「我非常感謝斯蒂爾廳長及澳洲首都領地政府採取這重要一步，同時亦希望其他州及領地仿效。」
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