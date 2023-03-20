南澳醫院用有缺陷人工耳蝸 州政府將進行獨立審查

阿德雷德婦女及兒童醫院（Adelaide's Women's and Children's Hospital）在一個項目中，有四分之一的兒童植入有缺陷人工耳蝸，可能會因此嚴重延誤他們的聽力和語言發展，州政府將對事件進行獨立的外部審查。





醫院在問題發生後接近一年，仍未找到出事原因，事件中有30名兒童因醫療疏忽而受影響，該些受事件影響的兒童家屬，早前呼籲進行獨立調查。





南澳州衛生部長皮克頓（Chris Picton）表示，他同意受影響家庭的意見，需要進行獨立審查。





他指，他無法想像為人父母，並讓孩子遇到這種情況會有多困難。





他指，已要求南澳州衛生部門的首席執行官Robyn Lawrence委託進行一項獨立審查。





他並指，要了解過去4年多在聽力學（Audiology）發生的事情，並確保吸取教訓，事情不會再發生。





皮克頓指，醫院自己的調查將被「跨州的專家」進行的外部審查所取代。





他說，由系統之外的人以全新的眼光，完全客觀地審視過去多年發生的事情，認為人們會更有信心。





他續指，希望家人和病人參與其中，這樣他們就有機會發表自己的意見，作為跨州審查事件的一部分。





他並承諾會將報告公開。



聽力學家埃格林頓 (Nicole Eglinton) 接受澳洲廣播公司的訪問時表示，她在去年4月，在9名病人身上發現同樣問題後，已向醫院和衛生監管機構報告事件。





她指，根據初步測試表明，這些病人無法獲得學習聽或說話所需的所有聲音。





她指，學習和發展語言的關鍵時期是零歲到三歲，而她直言這些孩子中，有許多人都錯過了這個時期。





據婦女及兒童醫院網絡表示，醫院自去年5月以來一直進行內部審查，但審查已完成數個月，現時仍沒有一個明確的解釋。





根據澳洲廣播公司的報導，阿德雷德婦女及兒童醫院表示，調查「非常複雜」，無法討論是否會向受影響的家庭賠償，以及是否會公開審查結果。





醫院管理層表示，醫院對受影響的家庭非常坦誠，並向所有人道歉。





南澳反對黨領袖斯皮爾斯（David Speirs）呼籲工黨州政府緊急啟動獨立審查，不應該隱瞞事件真相。





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