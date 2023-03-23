澳軍機訓練期間墜毀墮海 國防人員緊急逃生僅輕傷

澳洲國防軍昨晚（3月22日）約9點在新州南部海岸Jervis Bay附近進行例行反恐訓練期間，一架陸軍 MRH-90 Taipan 多用途戰術運輸直升機因主旋翼故障而墜毀落入水中。





事發時，Shoalhaven居民Col Evans正在附近露營，目擊了全程。他向澳洲廣播公司（ABC）表示，當時約六七人懸掛在直升機的吊繩上，從他們營地上空掠過：「只有樹頂那麼高，所以是非常近。」





在飛機墜毀前，他聽見「很大的爆炸聲」，然後看見「直升機頂部著火」。他和妻子今日清晨7點走到沙灘，看見直升機在沙灘上。





另一名當時正在Iluka Beach釣魚的居民Michael告訴九號台，澳軍多艘船隻和兩架直升機參加了訓練，其中一架直升機飛得忽高忽低，「你能聽到旋翼在（旋轉）變慢。然後它加速，旋翼頂部就發生大爆炸，（直升機）就掉進水了。」



墜毀沙灘上的MRH-90 Taipan直升機。 Credit: 9News 國防部表示，機上10名人員全部獲救，被送往附近的HMAS Creswell海軍學院接受評估。





陸軍參謀長斯圖爾特（Simon Stuart）表示，事件原本可能會以悲劇結束，但幸好國防軍人員和緊急服務人員反應迅速。他表示會對事件進行徹底調查。





事件造成兩人輕傷。國防部長馬利士透露，他們一人撞到頭部，一人吸入海水。「他們正被照護，人員沒有在事件中嚴重受傷。團隊做到的難以置信的成就，這是（直升機）失去動力時的教科書式反應。」





據報，這次已進行了兩星期的訓練是由Duntroon的皇家軍事學院進行，當時機上人員均攜帶沉重的裝備。訓練現已終止。



