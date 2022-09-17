澳死亡通知服務引入即時翻譯 使用語言逾50種

客戶服務和數位政府部長多明尼路（Victor Dominello）表示，ADNS是一個線上平台，讓使用者能夠通知多家機構有關某人的死亡，將以往需要40小時的通知流程簡化為只需15分鐘。





多明尼路表示「當失去親人時，最不想要的就是被文書工作和繁文縟節淹沒。這項新的翻譯服務將為來自不同背景的人節省時間和麻煩，使他們能夠在這個艱難時刻專注於自己的家人。」





已有超過1.3萬個使用者以ADNS平台向合作機構發送6萬多條通知，共計節省4.5萬小時。





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多元文化部長庫爾（Mark Coure）表示，通過為人們提供一個便捷的流程，用他們感覺更輕鬆的語言訪問，將有助於減輕過度的壓力或焦慮。





現已有80家金融、保險和退休金機構、電信和公用事業提供商以及政府組織與該計畫合作，包括聯邦銀行、Telstra電信公司、澳洲能源公司、退休金基金公司HESTA以及NRMA保險公司等。





ADNS平台是由新州客戶服務部和新州出生死亡和婚姻登記處與所有全國登記服務合作開發。



