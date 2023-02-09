工黨逆轉前政府難民政策 加快審批家庭團聚簽證

不過，據SBS新聞獲得的獨家消息，移民部長吉爾斯（Andrew Giles）已於去年11月正式取締部長指令的第80和第83條。此舉令數萬名難民親屬的已入紙的簽證申請得以被考慮。





吉爾斯表示：「政府正改善這些永久簽證持有人的家人團聚途徑，他們中很多已和親友分離逾10年，加劇心理健康問題，為生活帶來巨大而持久的不確定性。」





當局還增加了處理複雜情況簽證申請的工作人員，從原有的20人增至40人。





從上述改變中受惠的主要是阿富汗和伊朗的簽證申請人。塔利班掌權令大部份人都無法直接從阿富汗前來澳洲，加快簽證審批可以方便他們在第三國輪候時準備新的定居生活。



移民部長吉爾斯。 Source: AAP / AAP Image/Mick Tsikas 前政府當年實施前述部長指令，是為了阻嚇難民乘船來澳。





工黨在去年大選上台後表示，其對蛇船的邊境政策不變，但會「以人道方式解決難民個案積聚的官僚主義負擔」。





工黨的邊境政策包括阻截蛇船，將人蛇遣返母國或出境國，或帶到移民稽留中心。





當局也承諾過會廢除臨時保護簽證，表示會在未來幾個月著手兌現。移民政策分析專家預計會在財政預算案中公佈，將影響3.1萬名簽證持有人，並帶來後續影響。

