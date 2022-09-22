消費者權益組織：跟隨國際步伐 明確賠償延遲、取消航班

澳洲機場或澳洲各航空公司頻繁延遲或取消航班已不是新鮮事。





每逢學期假期或長周末，航空延誤或大排長龍更是預料之中。在今日（9月22日），長周末假期的首日，雪梨機場已宣布最少取消45班航班，涉及航班包括澳航、捷星、維珍和Rex。





面對航班無止境、無預告的取消，消費者權益倡導者呼籲，要求為航班延誤或取消提供賠償，以保障消費者的權益。





Advertisement

目前，澳洲的消費法對航空公司的顧客並無完全保障。





根據澳洲消費者法例，當客人購買從澳洲出發的國內航班和國際航班時，航班等服務將會得到自動保證，包括必須在合理時間內提供服務。





如果航班出現延誤或取消，消費者有權情況獲得退款或更換另一航班。





在澳洲，由航空公司決定客戶是否有資格獲得賠償或退款。





航空公司之間的政策不同，涵蓋承運人有過錯的情況。





澳航和維珍航空為延誤至少兩小時的航班提供餐券，並為過夜住宿分別支付高達 200 元和 220 元的費用。





捷星客戶必須等待至少三個小時才能獲得餐券，並會支付最多150 元的過夜住宿費用。





如果航班延遲 90 分鐘或以上，Regional Express 將為受影響乘客提供食物或飲料，但網站上聲明並不會支付過夜住宿費用。





總括可見，對於延誤或取消航班所造成取消行程或酒店等費用，除非航空公司有其他協議，信用卡條款內有特定條款或顧客有購買相關旅遊保險，否則將由顧客個人承擔。





不少民眾對此深感不滿，認為賠償並不公平。





根據澳洲競爭與消費者委員會 (ACCC) 最新的國內航空公司監測報告，澳大利亞 7 月份的準點率（包括冬季學校假期）是自 2003 年開始收集數據以來有記錄以來最差的。





只有 55% 的航班準時到達，遠低於 81.9% 的長期平均水平。





根據航空分析公司 OAG 的數據，在全球範圍內，澳洲機場的準點率排名墊底。





澳洲消費者權益組織CHOICE的伯德 Jodi Bird 表示，過去幾年澳洲消費者法規在旅行方面存在漏洞。





CHOICE 認為目前的消費者保護措施並沒有真正阻止和保護澳洲旅行者。





但伯德認為目前的旅行保護並不清晰，並沒有清晰表示民眾在行程延誤方面有權獲得甚麼保障，或他們在何時可以有權獲得退款。





他認為現有保障消費者的法規仍有很大進步空間。他直指澳洲落後於英國、歐盟、 新西蘭，甚至印尼等國家。





歐盟在航班延誤、取消和超額預訂提供了明確的補償。如果航班在不到兩周的通知時間內至少延誤了三個小時，受影響人士有權根據飛行距離獲得 250 至 600 歐元的賠償。





英國也有類似的法律，保證延誤超過三個小時的消費者賠償 220 至 520 英鎊，取消的消費者賠償 110 至 420 英鎊。





在新西蘭，如果因航空過錯，消費者有權最高獲得10 倍的機票費用或實際延誤費用的賠償，以較低者為準。





伯德說，澳洲人應該得到更好的待遇，應該考慮採用類似的法律。





在類似的方面，我們看到在英國和歐盟，例如，如果退款有效，則必須在 7 天內提供。





目前在澳洲，有很多人在等待退款，他們會在幾個月內收到退款，而不是 7 天。

