機場員工停機坪跳舞自娛遭拍片放上網 惹網民批評

雪梨著名唱片騎師Dave Winnel，上星期在機場候機室拍下了在停機坪工作的員工跳舞，並將片段放上社交媒體TikTok，片中標題寫上「機場：我們人手不足......」，直到片段拍下員工跳舞時，標題便寫上「這些員工」，片段引來20多萬點贊、近3,000條評論及近2萬人轉發。
雪梨唱片騎師Dave Winnel 在 TikTok 發佈機場員工在停機坪跳舞片段
為何我的行李需要等待那麼久？雪梨唱片騎師Dave Winnel
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片段惹來極大迴響，大多數人的留言，都是批評機場職員不務正業，並指終於明白為何機場出現勞工短缺。
片段中的職員手舞足蹈，Dave Winnel 在此時加上「這些員工」的標題。
但有機場員工卻在留言上指，那些員工只是清潔工人，而並非行李搬運工人。
Dave Winnel 隨即在留言上澄清，指「我知道他們不是行李裝卸職員，我很開心他們在工作中得到快樂。這只是開玩笑，大家放鬆一下吧！」
有前機場職員為這些工人辯護，指每個人都需要偶爾在工作期間抒發一下。
我曾經在曼徹斯特機場工作，這些時候壓力非常大，我們受到辱罵，而且薪酬又低，我希望他們跳得開心。一名前機場職員
近幾星期，澳洲以至多個地方的機場都出現了大量延誤，乘客在抵達目的地後等待很長時間才能取回行李。
澳洲航空 (QANTAS) 更推出應變計劃，要求高級員工擔任行李搬運工，以解決勞動力短缺問題，預計將維持三個月，協助航空公司在繁忙的暑假期間能夠得以運作。
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