機場員工停機坪跳舞自娛遭拍片放上網 惹網民批評

澳洲以至全球多個地方最近均出現機場勞工短缺引致行李延誤的情況，日前，有機場員工被乘客用手機拍下在停機坪跳舞自娛，片段在網上惹來爭議，質疑是否真的人手短缺。

A Melbourne Airport staff member waves to a pilot in a Sydney-bound Jetstar plane at Melbourne Airport on 23 November 2020.

有機場職員被拍下停機坪跳舞片段惹爭議（資料圖片） Source: AAP

雪梨著名唱片騎師Dave Winnel，上星期在機場候機室拍下了在停機坪工作的員工跳舞，並將片段放上社交媒體TikTok，片中標題寫上「機場：我們人手不足......」，直到片段拍下員工跳舞時，標題便寫上「這些員工」，片段引來20多萬點贊、近3,000條評論及近2萬人轉發。
雪梨唱片騎師Dave Winnel 在 TikTok 發佈機場員工在停機坪跳舞片段
雪梨唱片騎師Dave Winnel 在 TikTok 發佈機場員工在停機坪跳舞片段
為何我的行李需要等待那麼久？
雪梨唱片騎師Dave Winnel
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Airport staff dancing at the apron
片段中的職員手舞足蹈，Dave Winnel 在此時加上「這些員工」的標題。
片段惹來極大迴響，大多數人的留言，都是批評機場職員不務正業，並指終於明白為何機場出現勞工短缺。

但有機場員工卻在留言上指，那些員工只是清潔工人，而並非行李搬運工人。

Dave Winnel 隨即在留言上澄清，指「我知道他們不是行李裝卸職員，我很開心他們在工作中得到快樂。這只是開玩笑，大家放鬆一下吧！」

有前機場職員為這些工人辯護，指每個人都需要偶爾在工作期間抒發一下。

我曾經在曼徹斯特機場工作，這些時候壓力非常大，我們受到辱罵，而且薪酬又低，我希望他們跳得開心。
一名前機場職員
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近幾星期，澳洲以至多個地方的機場都出現了大量延誤，乘客在抵達目的地後等待很長時間才能取回行李。

澳洲航空 (QANTAS) 更推出應變計劃，要求高級員工擔任行李搬運工，以解決勞動力短缺問題，預計將維持三個月，協助航空公司在繁忙的暑假期間能夠得以運作。

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Published 15 August 2022 at 4:16pm, updated 5 minutes ago at 4:30pm
By Timothy Wu
Source: SBS