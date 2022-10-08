總理再提SBS總部遷至西雪梨 SBS: 積極配合可行性研究

《雪梨晨鋒報》報道，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，有意將特別廣播服務 （SBS）總部搬遷至西雪梨。





艾巴尼斯昨天（10月7日）與商界及地區議會領袖在一個午餐會會面時表示，此舉將會作為對雪梨西部的「文化項目投資」，並認為搬遷「是明智的」。





通訊部長魯能（Michelle Rowland）亦有出席午餐會，指她正在委託顧問就 SBS 搬遷至西雪梨進行可行性研究。





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艾巴尼斯表示，將會「拭目以待，看看研究結果如何」，並指對於一個快速發展的多元文化社區來說，有一個服務澳洲多元文化的廣播公司作為總部，是別具意義的。



這將是西雪梨一項重要的文化投資，並能為建造業創造很多工作崗位。 艾巴尼斯

艾巴尼斯所屬的工黨早在2019年提出，研究在西雪梨興建 SBS 新總部，作為聯邦大選競選承諾，指能為當地所帶來的益處，包括推進基建發展及就業市場多元化。





去年，西雪梨 Canterbury-Bankstown 市議會向聯邦政府提出，將 SBS 總部搬遷至被視為更加種族多元的西雪梨，以更清晰地體現 SBS 的創立宗旨，但當時 SBS 表明反對。



如今舊事重提，有關項目亦成為多個地方市議會，爭相希望 SBS 總部落戶當地的目標，Liverpool、Parramatta、Blacktown 及 Canterbury-Bankstown 市議會均有此意。





SBS 發言人回應說：「SBS 將積極參與政府即將進行關於可能搬遷 SBS Artarmon 總部的可行性研究，並將就相關過程的一部分進行建設性工作。」





發言人又說，SBS 董事會會仔細考慮相關研究的結果，並對任何決定負責。





SBS 重申，目前的首要任務仍然是招攬所需要的人才、工具和技術，以繼續每天為澳洲各地的觀眾履行我們的憲章。

