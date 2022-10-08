總理再提SBS總部遷至西雪梨 SBS: 積極配合可行性研究

總理艾巴尼斯重提工黨大選承諾，將目前SBS位於雪梨北岸的總部，搬遷至西雪梨，SBS發言人回應表示，會積極配合可行性研究。

SBS's Sydney headquarters

SBS雪梨總部 (Filip Koubek, SBS) Source: SBS / Filip Koubek, SBS

《雪梨晨鋒報》報道，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，有意將特別廣播服務 （SBS）總部搬遷至西雪梨。

艾巴尼斯昨天（10月7日）與商界及地區議會領袖在一個午餐會會面時表示，此舉將會作為對雪梨西部的「文化項目投資」，並認為搬遷「是明智的」。

通訊部長魯能（Michelle Rowland）亦有出席午餐會，指她正在委託顧問就 SBS 搬遷至西雪梨進行可行性研究。

Advertisement
艾巴尼斯表示，將會「拭目以待，看看研究結果如何」，並指對於一個快速發展的多元文化社區來說，有一個服務澳洲多元文化的廣播公司作為總部，是別具意義的。
這將是西雪梨一項重要的文化投資，並能為建造業創造很多工作崗位。
艾巴尼斯
艾巴尼斯所屬的工黨早在2019年提出，研究在西雪梨興建 SBS 新總部，作為聯邦大選競選承諾，指能為當地所帶來的益處，包括推進基建發展及就業市場多元化。

去年，西雪梨 Canterbury-Bankstown 市議會向聯邦政府提出，將 SBS 總部搬遷至被視為更加種族多元的西雪梨，以更清晰地體現 SBS 的創立宗旨，但當時 SBS 表明反對。
相關文章

市議會再邀SBS搬總部至西雪梨被拒

【聯邦大選2019】工黨擬西雪梨建SBS新總部

如今舊事重提，有關項目亦成為多個地方市議會，爭相希望 SBS 總部落戶當地的目標，Liverpool、Parramatta、Blacktown 及 Canterbury-Bankstown 市議會均有此意。

SBS 發言人回應說：「SBS 將積極參與政府即將進行關於可能搬遷 SBS Artarmon 總部的可行性研究，並將就相關過程的一部分進行建設性工作。」

發言人又說，SBS 董事會會仔細考慮相關研究的結果，並對任何決定負責。

SBS 重申，目前的首要任務仍然是招攬所需要的人才、工具和技術，以繼續每天為澳洲各地的觀眾履行我們的憲章。
相關文章

【聯邦財案】肯定 SBS 提供多語言資訊的重要性

【大選將至】ABC未來三年獲注資33億 SBS則獲逾9億元

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 8 October 2022 at 3:20pm
By Timothy Wu
Source: SBS