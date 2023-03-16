澳洲政府或放棄脆弱一群 將簽證申請「坐視不管」？

要點： 內政部不會為任何滯留在阿富汗的人辦理簽證。

一名移民律師表示，工黨對這個問題正「置之不理」。

他還表示工黨政府並未為那些逃離阿富汗的人，擴大背景審查。

艾巴尼斯政府悄悄地放棄處理數千名可能仍被困在阿富汗的難民申請。





內政部表示，任何仍然在阿富汗的申請者都不會被視作「優先」，他們的申請都將被拒絕。它表示，自強硬的伊斯蘭組織於 2021 年 8 月奪取政權以來，內政部無法為申請人進行背景審查。





這決定意味著目前數千名被困的阿富汗人要選擇繼續留低，還是在塔利班嚴格限制出境的情況下，嘗試冒險地逃出國境。





SBS 新聞向政府詢問何時作出此決定，但未得到回應。





一名移民律師表示，工黨正對「阿富汗問題撇手不管」，面對於那些設法逃離的人亦不例外。他警告工黨拒絕擴大背景審查，以加快審批進度。



移民部長吉爾斯（Andrew Giles）。 Source: AAP / Mick Tsikas 內政部網站指出，澳洲在阿富汗內沒有能夠進行生物識別測試（確認申請人的身份和背景）或進行簽證面談的設施。





內政部說：「為確保及時提供重新安置予最需要幫助的人，並減低等待申請結果的不確定性，將拒絕不屬於 （人道主義)）計劃但獲優先處理的阿富汗人的申請，包括那些仍在阿富汗的申請人。」





獲優先處理的申請人包括「當地僱用職員」（Locally Engaged Employees）、他們的伴侶和 18 歲以下的兒童，婦女和女孩、少數民族、非異性戀社群(LGBTQI+) 和其他特定的少數族群。





曾幫助數百名前阿富汗盟友撤離的軍事律師科洛梅茨 （Glenn Kolomeitz）證實，內政部官員已通知他，他們不會考慮來自阿富汗境內的申請。





他向 SBS 新聞表示：「你的申請甚至不會被處理，甚不會進行背景審查，因為澳洲不能在阿富汗進行生物識別測試。我們對此提出質疑，回應是：『就是這樣。這就是目前的政策。』」



SBS 普什圖語 （SBS Pashto）透露其一名前記者在簽證延誤數月後，拼命嘗試逃離阿富汗，最後在意大利海岸一場船難中遇溺身亡，當時她正等待難民簽證的審批。





內政部或聯邦移民部長吉爾斯（Andrew Giles）並未就此作出回應。



「考慮離開時的風險」

但內政部早前曾向 SBS 新聞表示，已有 31,500 名阿富汗國民獲重新安置，但未有說明當中有多少人已在阿富汗境外。





一名發言人表示，到 2022-23 年，全球人道主義援助總人數將達到 17,875 人，這將「確保我們能夠為最需要幫助的人提供永久性安置，並為難民和其他需要澳洲保護的人提供旅行和安置的適當支持」。





內政部表示：「將繼續密切關注阿富汗局勢，並時刻關注弱勢群體的特殊需求。」





「澳洲人道主義項目吸納了來自不同民族、族裔和宗教團體的人士，反映了由於全球衝突和迫害導致人們流離失所。該項目靈活運作，以有效應對不斷變化的人道主義緊急情況，例如阿富汗和全世球對重新安置的需求。」



喀布爾淪陷後，澳洲在迪拜進行生物識別測試，但之後停止。 Credit: Supplied: Department of Defence 內政部網站還敦促任何打算離開阿富汗的人需「慎重考慮試圖通過任何路線離開時的風險」。





但科洛梅茨表示，即使那些成功逃離並嘗試獲得重新安置的人數也很有限。





他的團隊一直致力於幫助許多「當地僱用職員」（包括協助澳洲軍隊的阿富汗翻譯人員和將領）來到澳洲。





聯邦外交和貿易部（DFAT）官員在 2 月向參議院表示，估計目前有 6 個「當地僱用職員」 正在等待處理，其中兩個在巴基斯坦，一個在土耳其。當時，另外三人已獲得簽證，但尚未從巴基斯坦出發。





重要的是，他們透露三個「當地僱用職員」仍留在阿富汗，內政部表示無法為他們進行生物識別測試。 科洛梅茨表示，移民部長吉爾斯有權向他們批出緊急的 449 簽證，允許他們無論如何都可以進入澳洲。





他說：「對澳洲而言，（進行背景審查）是一個合法的國家安全事務，我們絕對理解這一點，但多年來我們一直都有這些客戶。我們有他們所有的文件。他們不得不銷毀很多文件，(但)我們有它的副本。」





「我認為政府幾乎對（它）所謂的阿富汗問題置之不理，那些為我們工作的阿富汗人。現屆政府已離棄他們。」



塔利班限制民眾離開阿富汗。 Source: Getty / Hector Retamal / AFP 科洛梅茨說，他的團隊曾幫助客戶合法逃離阿富汗，他們使用護照、阿富汗身份證和前往第三國的簽證，但有些人在巴基斯坦仍然處於危險當中，因為塔利班在那裡亦有重大的影響力。





他說，當他們在第三國的短期簽證到期時，將會面臨將被遣返阿富汗的威脅。





他說：「他們去到那裡並不知道會待多久，也不知道他們是否真的會在那裡獲得澳洲簽證。」





「所以這些家庭的處境仍然是非常非常不明朗。」



最高優先處理級別

一位政府發言人指：「經過認證的「當地僱用職員」 及其直系親屬繼續在阿富汗國民人道主義計劃名額中獲得最高優先處理權」。





喀布爾淪陷後，澳洲立即在迪拜的 Al-Minhad 機場啟用了一個生物識別中心，內政部堅稱該網站仍然活躍，人們可在此預約翌日的服務。





但美國、加拿大和多個歐洲國家繼續在阿拉伯海灣國家進行測試，以加快重新安置阿富汗尋求庇護的人士。現時仍然有從喀布爾直飛往迪拜的航班。





科洛梅茨指，他「聽說過沒有阿富汗人」在（喀布爾淪陷後）被澳洲安排在迪拜進行測試。





他問道：「如果（在第三國）存在積壓，為何不使用這些據稱存在的設施呢？」。





科洛梅茨表示，政府「沒有理由」不能重啟在迪拜 Al-Minhad 空軍基地的測試中心。



