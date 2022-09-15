習近平疫情以來首次出國將見普京 澳總理促譴責俄羅斯

這是新冠疫情以來，習近平時隔約970日再次出國外訪。他昨日（9月14日）抵達哈薩克首都努爾蘇丹，和總統托卡耶夫會談。





習近平表示，疫情以來首次出訪選擇哈薩克，彰顯中哈關係的高水平、特殊性和雙方深厚情誼。他強調中方堅決支持哈薩克維護國家獨立，主權、領土完整，反對任何勢力干涉哈薩克內政。





他隨後獲托卡耶夫授予「金鷹」勛章。托卡耶夫表示，在習近平的卓越領導下，中國取得偉大發展成就，消除了絕對貧困，全面建成小康社會，中華民族偉大復興進入新征程。





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習近平昨晚轉抵烏茲別克首都撒馬爾罕，進行國事訪問並出席上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議。他今日會與烏茲別克總統米爾濟約耶夫會面。



2022年9月14日晚，中國國家主席習近平抵達烏茲別克，獲總統米爾濟約耶夫接機。 Credit: FOREIGN MINISTRY OF UZBEKISTAN / HANDOUT/EPA 雖然中國當局至今沒有證實習近平是否在上合組織峰會期間與俄羅斯總統普京見面，但俄方早前已透露相關消息。而伊朗亦會在這次峰會正式加入上合組織。





俄烏戰爭逾半年以來，中國一直拒絕批評俄羅斯的入侵。澳洲總理艾巴尼斯表示，習近平是時候在會面時提醒普京在國際法下所承擔的義務。





艾巴尼斯今日說：「我希望看到的是，任何與普京會面的人都要提醒他，國際領導人有義務維護國際法律規則。而我們看到俄羅斯對烏克蘭的入侵違反了這一點......對一個主權國家的入侵，是違反了國際法。」





俄羅斯外交事務顧問Yuri Ushakov早前指出，中國「對烏克蘭危機採取了平衡的態度」，因為北京當局理解俄羅斯為何採取這樣的行動。

